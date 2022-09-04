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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسوأ لم يأت بعد.. انهيار أسواق الطاقة في أوروبا

الأسوأ لم يأت بعد..
الأسوأ لم يأت بعد.. انهيار أسواق الطاقة في أوروبا

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي قد يؤدي إلى زيادات جديدة في الأسعار في السوق.

وفي تصريحات لقناة "روسيا-1"، قال نوفاك إن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أدت إلى الوضع الحالي في السوق، مضيفا أن "سياسة قصر النظر تؤدي إلى أننا نشهد انهيارًا في أسواق الطاقة في أوروبا".

وحذر نائب رئيس الوزراء الروسي، من أن "، لأننا ما زلنا في موسم دافئ، ولا يزال أمامنا الشتاء، وهناك الكثير من الأشياء التي لا يمكن التنبؤ بها".

ولم يستبعد نوفاك استمرار ارتفاع أسعار الغاز: "حسنًا ، في رأيي، هذا ممكن".

تم تسجيل السعر الأقصى التاريخي للغاز في أوروبا في 7 مارس 2022، عندما تم تقديم 3898 دولارًا للعقود الآجلة لشهر أبريل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو البرلمان الأوروبي، جوردان بارديلا، إن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة علي روسيا انقلبت ضد الأوروبيين وأثرت على روسيا.

وفي مقابلة مع قناة “BFMTV” الفرنسية، قال المرشح لرئاسة حزب التجمع الوطني الفرنسي: "اليوم نرى أن عقوبات الطاقة المفروضة على روسيا هي أكثر إيلامًا للشعب الفرنسي منها لروسيا، التي تغرق الآن بالمال. لنكن صريحين: هذه العقوبات ساعدت روسيا على الثراء ... هذه العقوبات انقلبت علينا”.

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وأضاف أنه إذا قطعت روسيا إمدادات الغاز عن أوروبا، فإن فرنسا وألمانيا "ستجدان نفسيهما في وضع صعب للغاية".

وفي يونيو، تبنى الاتحاد الأوروبي الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك حظر النفط بشكل تدريجي.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الرابطة الإيطالية، ماتيو سالفيني، إن سلطات الاتحاد الأوروبي يجب أن تسدد تكاليف المواطنين بسبب عواقب العقوبات ضد روسيا.

وقال سالفيني: "نطلب من أوروبا، كما في حالة فيروس كورونا، وضع درع لتغطية الفواتير التي تدفعها العائلات الإضافية، وإلا فإننا نجازف بمليون وظيفة في سبتمبر". 

نوفاك الاتحاد الأوروبي روسيا أسواق الطاقة اوروبا الغاز

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