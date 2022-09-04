متحدث الصحة: 7 جرعات يجب تلقيها للحماية من الأمراض

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن تلقـي اللقـاحـات والأمصـال أمر مهم في مراحل حياتنا لأنها تحمينـا من الكثيـر من الأمـراض.



وشدد عبدالغفار، علي ضرورة تلقي اللقاح بالجرعات المقررة له لتقوي مناعتكم ضد الأمراض، كفيروس كورونا، و فيروس الإنفلونزا، و فيروس الالتهاب الكبدي B، و فيروس الـروتا، و مصل داء الكلب، و التهاب السحايا و فيروس الورم الحليمي البشري.





وأكد المتحدث الرسمي، أن اللـقـاحـات الأمـراض المذكـورة متوفـرة في فـروع المصـل واللقـاح علـى مستـوى الجمهورية، مضيفا ان لقاح فيروس كورونا متوفر في جميع مراكز تلقي اللقاح الثابتة والمتحركة.









وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.