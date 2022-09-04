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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

سيدة حامل ترفع أثقالا
سيدة حامل ترفع أثقالا

بعدما شغلت المصريين خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو انتشر لها كالنار بالهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تمارس الرياضة حاملاً في صالة الألعاب، خرجت رافعة الأثقال عن صمتها.

فيديو سيدة حامل ترفع أثقال

وكشفت المهندسة شيرين وجدي صاحبة الـ31 عاماً، لـ"العربية"، أن هذه تدريبات تقوم بها يومياً على مدى 7 سنوات كاملة.

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وأضافت أنها لم تتوقف عن ممارسة الرياضة حتى بعد زواجها، كما لم تشأ أن تغير روتينها بعد حملها.

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كما تابعت أنها أكملت تدريبها منذ بداية الحمل تحت إشراف طبي، ورعاية مدربين مختصين في الصالة الرياضية، موضحة أنها استشارت أيضاً طبيبها الخاص وأخذت موافقته وهو من شجعها على الأمر.

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وللمزيد حول غرائب مصر وفيديو حامل ترفع أثقالا وظهور سيدة حامل تدعى شيرين وجدي أثناء ممارستها رياضة عنيفة قبل ولادتها بأيام شاهد الفيديوجراف التالي:

حامل ترفع أثقالا سيدة حامل شيرين وجدي حامل غرائب

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