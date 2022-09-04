عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: نظام كييف ورعاته خططوا للسيطرة على محطة زابوريجيا بحضور بعثة الوكالة الذرية

محطة زابوريجيا
محطة زابوريجيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن نظام كييف ورعاته الغربيين خططوا للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية بالتزامن مع وجود بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، إنه :"تم التحضير لهذه الخطوة وكان لا بد من اختيار "ممثلين إعلاميين" مدربين بشكل خاص لهذه المهمة، من أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأوضحت أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث عن وجود سيارات لصحفيين أوكرانيين ستكون مرافقة لقافلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت الوزارة أن كييف حاولت القيام بهذا الاستفزاز على عكس السيناريو الذي تم الاتفاق عليه في إطار مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان سلامتها وأمنها.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يسمح بالوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوروجيه بشكل صارم فقط حسب قوائم بأسماء الأشخاص التي سبق تقديمها إلى وزارة الدفاع الروسية من قبل إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن.

وأضافت الوزارة أنه لم يوجد هناك ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية ممن كانوا يريدون أن يرافقوا سيارات البعثة الأممية، لذلك تم إيقاف جميع الأشخاص غير الموجود أسماؤهم في القوائم المتفق عليها، وعدم السماح لهم بالمرور.

وعلى صعيد متصل، صرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف فيتالي كيم، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية شنت عدة ضربات صاروخية على منطقة ميكولايف ما ألحق أضرارًا بالمؤسسات الصحية والتعليمية والفنادق والمتاحف خلال الليلة الماضية.

وقال فيتالي كيم عبر تطبيق "تليجرام" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، إن "تم إطلاق هجوم صاروخي ضخم على ميكولايف باستخدام أنظمة إس -300 ألحقت أضرارا جسيمة ب 3 مؤسسات صحية ومؤسستين تعليميتين وفندق ومتحف كما تضررت منازل سكنية".

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف أنه تم التأكد من عدم وقوع إصابات دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

وبحسب مصادر إعلامية أخرى، قال عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية أولكسندر سينكيفيتش إن مستشفيات ومدارس ومبان سكنية في المدينة تعرضت لقصف روسي على مدار الليلة الماضية .
وأضاف سينكيفيتش أن عمال الصيانة وطواقم الإنقاذ يعملون حاليا على الأرض، مشيرا إلى تضرر الشبكة الكهربائية وإمدادات المياه جراء القصف .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد بث مباشر الآن (0)-(0) في الدوري الإنجليزي

عاجل .. سيراميكا كليوباترا يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

بطلت تاكل 3 حاجات.. ما سر فقدان هنادي مهنا 30 كيلو من وزنها ؟

بعد ميكيسوني.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد من الأهلي

السر الذي لا تعرفه الجماهير.. لماذا سيضم الأهلي شادي حسين ويستغني عن أحمد ياسر ريان ؟

كله إلا قطع العيش.. كيف تطور الخلاف بين رضا عبد العال والخطيب؟

سواريش يكشف 5 نقاط عن الأهلي وأزمة تهديده للناشئين وهجومه على الخطيب

خليته زي أختها.. انتقام وحشي لـ سيدة من زوجها في المطرية

ترشيحاتنا

شعبة البقالة بالإسكندرية: مليار جنيه تكلفة الدعم الاستثنائي لبطاقات التموين شهريا

وزير التعليم ينفي إلغاء حصص التربية الرياضية وتقليل أيام الدراسة

محدش يضحك عليك.. أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة في الأكشاك والبقالة

أقل من 30 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر

فتح باب التقدم للمرحلة الثانية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الموعد والرابط

أبوالغيط يدعو لتحرك دولي عاجل لدعم السودان في مواجهة كارثتي السيول والفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور جمعت دينا الشربيني وعمرو دياب|شاهد

صورة ياسمين صبري وابنتها.. مفاجأة جديدة تكشف الحقيقة وطبيعة العلاقة

كاش مايوه.. ميريام فارس تتألق في إطلالة صيفية مبهرة.. شاهد

ربطوا المدرسين في شجرة وضربوهم.. طلاب يعاقبون المعلمين بسبب رسوبهم بالهند

فيديو

تسول إلكتروني.. تدعي مرض ابنها وتجمع الأموال وتختفي |فيديوجراف

مش طبيعية.. فيديو لسيدة حامل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من أزمتها مع مفيد فوزى إلى هجومها على محمد عطية.. ياسمين عز المثيرة للجدل

بلغنى أيها الملك.. ألف ليلة وليلة من زوزو نبيل إلى ياسر جلال|نوستالجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ