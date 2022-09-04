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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: استرداد 3.3 مليون مترا ضمن أعمال إزالة التعديات علي أملاك الدولة

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم - المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية إن اللواء هشام أمنة أشاد بالجهود التى قامت بها المحافظات تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية واهتمامها باسترداد حق الشعب وهيبة الدولة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية في النشرة الإخبارية على قناة dmc  أن الأجهزة التنفيذية وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 في استرداد 3.3 مليون متر مربع بعد إزالة 8871 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة ، وإزالة 1791 حالة تعدي على الأراضى الزراعية على مساحة 3800 ألف فدان .

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظات الشرقية والوادى الجديد والجيزة وأسيوط قاموا إلى أن الوادى الجديد نجحت في إزالة 15 حالة مبانى على مساحة 1116 متر مربع وإسترداد 1132 فدان أراضى زراعية بإجمالي 53 حالة ، كما نجحت محافظة الشرقية في استرداد 1131 فدان بإجمالى 404 حالة وكذا إزالة 1011 حالة مبانى مخالفة على مساحة 151 ألف متر مربع ، كما نجحت محافظة أسيوط في استرداد 551 فدان بإجمالى 194 حالة تعدي و إزالة 974 حالة مبانى على مساحة 91 ألف متر مربع ، وفى الجيزة نجحت جهود المحافظة في إزالة 250 حالة مبانى مخالفة على 12 ألف متر من أملاك الدولة ، واسترداد 501 فدان أراضى زراعية بإجمالى 78 حالة.
 

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