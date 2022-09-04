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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زينة شريف وفرح شهاب تبدأن مسيرة احترافية ب أمريكا

صدى البلد

غادرت لاعبتا كرة السلة بنادي الزهور، زينة شريف وفرح شهاب ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبدء منحة دراسية للعب في جامعة cisco college wranglers
لتبدأ  مشواراً جديداً في مسيرتهما الرياضية واللعب في دوري الجامعات الأمريكية وهو بوابة الحلم للعب في أقوى الدوريات في العالم NBA.

وقد نظم نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش للاعبتين حفل وداع في جو أسري مليء بالحب والتقدير في حضور  أسرتي اللاعبتين وبعض من زميلاتهما بالفريق.

وتعد زينة شريف من اللاعبات المميزات حيث برزت نجوميتها وتميزها منذ الصغر وتم انضمامها من فريق 16 سنة ناشئات نادي الزهور لكرة السلة لفترة إعداد المنتخب القومى للناشئات استعداداً  للمشاركة فى البطولة الأفريقية للناشئات تحت 16سنة عام 2018 ، ثم استدعائها لتجميعة منتخب مصر تحت 19 سنة  في سنة 2021.
وأعربت اللاعبة عن سعادتها بحفل الوداع الذي أقامه لها ناديها الحبيب وتحمسها لخوض تجربة الاحتراف في دوري الجامعات الأمريكي الذي يعد من أقوى الدوريات متمنية أن يكون ذلك بداية انطلاقتها في عالم احتراف كرة السلة.

فيما أكدت فرح شهاب تقديرها الكبير لرئيس نادي الزهور الذي قدم لهما كل الدعم طوال مسيرتهما بالنادي وتنظيم حفل لوداعهما سيكون دافعاً  كبيراً لبذل  أقصى طاقة ومجهود من أجل تحقيق إنجازات عالمية.

ومن جانبه تمنى المستشار محمد الدمرداش كل التوفيق للاعبتين مؤكدًا  أهمية دعم وتشجيع جميع لاعبي الزهور سواء داخل مصر  أوخارجها.

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