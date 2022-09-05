أسعار ومواصفات سيتروين C5 إير كروس موديل 2022 .. صور

تقدم شركة سيتروين الفرنسية مجموعة من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المحلي، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات C5 اير كروس موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 614.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار فئات السيارة ستيروين C5 اير كروس موديل 2022



سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

تتضمن تقنيات الحماية للسيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية التوازن الالكتروني، ومتابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم عند خوض المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

وتمتلك السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 مثبت سرعة، ومكيف للهواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع شاشة 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

ودعمت السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الاضافية ومنها، نظام الفرامل الذكي، وزر فتح حقيبة التخزين الخلفية كهربائيا، وبرنامج وضعيات القيادة على الطرق المختلفة، بالاضافة إلى التحكم الكهربائي في مقعد قائد المركبة، إلى جانب القدرات القياسية.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

وتستمد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 قوتها من محرك بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

أسعار السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى بقيمة قدرها 614,900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 684,900 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 734,900 جنيه.