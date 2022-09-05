عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سيتروين C5 إير كروس موديل 2022 .. صور

سيتروين C5 اير كروس
سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

تقدم شركة سيتروين الفرنسية مجموعة من الاصدارات القوية والمتنوعة داخل السوق المحلي، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات C5 اير كروس موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تقدم عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 614.900 جنيه.

للبنات .. ستروين C3 زيرو موديل 2022 "هاتشباك" |صور

أحدث أسعار ستروين C4 موديل 2022 في مصر.. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار فئات السيارة ستيروين C5 اير كروس موديل 2022
 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

تتضمن تقنيات الحماية للسيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية التوازن الالكتروني، ومتابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، وخاصية التحكم عند خوض المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

وتمتلك السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 مثبت سرعة، ومكيف للهواء، ونظام صوتي وترفيهي، مع شاشة 8 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة التحكم، بالاضافة إلى جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

ودعمت السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الاضافية ومنها، نظام الفرامل الذكي، وزر فتح حقيبة التخزين الخلفية كهربائيا، وبرنامج وضعيات القيادة على الطرق المختلفة، بالاضافة إلى التحكم الكهربائي في مقعد قائد المركبة، إلى جانب القدرات القياسية.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

وتستمد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 قوتها من محرك بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

 

أسعار السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 614,900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 684,900 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 734,900 جنيه.

ستروين SUV سيتروين C5 اير كروس سيتروين C5 اير كروس سيتروين C5 اير كروس موديل 2022 السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خان الأمانة.. ممثلة تونسية شهيرة تتوعد مصوِّرًا بعد تسريب صورة عارية لها

بعد أزماتها مع والدتها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بفستان قصير

الإدارة في حيرة.. 3 مدربين عالميين رفضوا مفاوضات الأهلي.. ما السبب؟

فرج عامر: الألماني مارك روزه المدرب الجديد للنادي الأهلي

كاش مايوه شفاف.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

مفاجأة الذهب.. تراجع المعدن الأصفر اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

ميدو يعلن عن صفقات جديدة في الزمالك

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

العراق: انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع وسط بغداد دون إصابات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد وحالة الطقس

حدث ليلا.. تسريب صورة عارية لفنانة شهيرة.. ضربة موجعة لكهربا من الأهلي.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل من جديد

الدولار يصل لمستويات مخيفة لأول مرة منذ 20 عاما|وهذا سعره مقابل الجنيه

طلبك مرفوض.. هاري وزوجته ميجان يحرجان الأمير تشارلز

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحدهما بلغ عقدها 50 ألف دولار.. أسعار صادمة لإطلالات نجمات الفن خلال الأسبوع| شاهد

أسهل طريقة لـ تنعيم الشعر بـ 2 جنيه فقط

متربية وخلوقة ومحترمة.. طليقة أحمد الفيشاوي تكشف صفاتها الشخصية

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن إطلالات جريئة لـ ابنة غادة عبد الرازق| شاهد

فيديو

الأزهر ينتفض ضد تريند «الست مش ملزمة» ويرد بقوة على أزمة إرضاع الصغير| فيديوجراف

رسميا.. اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تعلن عبدالحليم علام نقيبا للمحامين

تغازل الهضبة .. دينا الشربيني تغني برج الحوت لـ عمرو دياب

حامل في الشهر التاسع ترفع أثقالا.. شيرين وجدي ترد على المنتقدين “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

اﻟﻤﺰﻳﺪ