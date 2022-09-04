برلماني: مصر والسعودية صمام أمن واستقرار المنطقة

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن إلسنوات الاخيرة الماضية أثبتت عمق العلاقات المصرية- السعودية، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومتانتها والبناء عليها باعتبارها ركيزة للاستقرار في المنطقة العربية.

واكد نويصر في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن مصر والسعودية هما صمام أمن واستقرار المنطقة، وأن طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية هى علاقات استراتيجية، مؤكدا أن زيارة ولي العهد السعودي تعكس بما لا يدع مجالًا للشك عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي والتي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .

ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر والسعودية يُمثلان بدورهما ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات، ومنها مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على المنطقة وحماية الأمن المائي العربي، وتنسيق الجهود بشأن مكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا المصيرية .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكداً الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.