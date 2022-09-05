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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ما قبل الديناصورات.. اكتشاف حفرية لـ حيوان مجهول بـ الصدفة

حفرية نادرة
حفرية نادرة

بـ محض الصدفة اكتشفت معلمة مع كلبها في نزهة على طول شاطئ جزيرة الأمير إدوارد في كندا، حفرية بقايا متحجرة لـ حيوان مجهول سار على الأرض قبل 300 مليون سنة أي قبل حوالي 50 مليون سنة من ظهور الديناصورات.

اكتشفت معلمة الثانوية "ليزا سانت كور كورمير" التي تبلغ من العمر 36 عامًا ، شيئًا غريبًا يظهر من الطين ذو اللون الأحمر ، وعند إلقاء نظرة فاحصة ، أدركت أنه كان قفصًا صدريًا، ثم رأت المرفق والجمجمة.

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حفرية نادرة وغريبة

لم يتم التعرف على الحفرية بعد ، لكن "جون كالدر" الجيولوجي وعالم الحفريات الذي يعمل على القضية ، يشتبه في أنها نوع من السحالي أو أحد أقاربها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اكتشاف نادر

قال كالدر إن اكتشافات مثل هذه تأتي كل "50 أو 100 عام" ويمكن أن تكون هذه أحفورة فريدة من نوعها في شجرة الحياة لتطور البرمائيات ، إلى الزواحف  والثدييات بالنسبة لنا.

يعتقد أن الديناصورات عاشت قبل حوالي 245 مليون سنة ثم انقرضت قبل 66 مليون سنة، وكانت الكائنات التي جابت الأرض من قبل أسماك القرش والأسماك العظمية والمفصليات والبرمائيات والزواحف والمشابك.

مواصفات الحفرية

الأحفورة الموجودة على الشاطئ صغيرة ، يبلغ طولها أكثر من قدمين ، لكنها لا تزال تحتوي على تفاصيل لا تصدق سمحت للباحثين بتحديد أنها عاشت قبل فترة طويلة من الديناصورات.

قال كالدر :"هذا في وقت مبكر من تطور الزواحف من البرمائيات ، وهي متفرعة، وبالتالي سيكون لغزًا حقيقيًا من المحتمل أن يستغرق الأمر عامًا جيدًا لمعرفة هوية هذا الشيء".

نوع جديد

تم اكتشاف حفريات قليلة جدًا من قبل الديناصورات ، لذلك في النهاية ، يمكن أن يكون الكائن الموجود على الشاطئ نوعًا جديدًا تمامًا.

قالت كورمير إنها سعيدة بهذا الاكتشاف النادر ، حيث إنها فرصتها لترك بصمة في تاريخ العلم، وقالت "أعتقد أنني وجدت شيئًا قد يكون عمره 300 مليون سنة ، إنه أمر لا يصدق".

وأكملت :"أعتقد أنه سيكون اكتشاف لمرة واحدة ، لكنني سأواصل المشي وسأستمر في البحث عن زجاج البحر وربما أجد شيئًا آخر".

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اكتشافات سابقة

تم العثور على مجموعة أخرى من الأضلاع المتحجرة في البرتغال في الفناء الخلفي لشخص ما ، لكن البقايا كانت أكبر بكثير وتنتمي إلى ديناصور.

بعد دراسة الهيكل العظمي ، وجد العلماء أنهم ينتمون إلى Brachiosaurus البالغ طوله 82 قدمًا والذي عاش بين 160 و 100 مليون سنة مضت.

الأرض

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