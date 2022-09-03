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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طرد سيدة مشلولة من رحلة جوية إسبانية والشرطة تتدخل.. ما القصة؟

صدى البلد

تم إجبار سيدة  مشلولة على مغادرة طائرة تابعة لشركة "ريان آير" Ryanair من إسبانيا بعد أن هددت مضيفة جوية بـ ضربها بشدة حتى تضعها في المستشفى، لـ تتدخل الشرطة لـ طرد السيدة من الطائرة.

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وقال أحد الركاب الذي كان على متن الرحلة من أليكانتي إلى أبردين، إن السيدة المشلولة  كانت في حالة سكر شديدة وأساءت للجميع أثناء الرحلة، حيث هاجمت شريكها وموظفي شركة الطيران.

سباب وانفعالات

في مقطع فيديو صادم، يبدو أن السيدة الغاضبة تسب وتلقي بكلمات قذرة ضد طاقم الطائرة الذين يحاولون تهدئة الموقف.

ثم تقوم السيدة المشلولة نصفيًا بـ  صفع شخص قبل أن يقودها مضيف بعيدًا عن المنطقة، وشوهدت الشرطة في وقت لاحق على متن الطائرة ومرافقتها للخروج من الطائرة.

يدعي الشخص الذي صور مقطع الفيديو أن المرأة كانت في حالة سكر، وقيل بعد ذلك إن طاقم شركة الطيران اضطروا إلى تسليمها إلى مربية أطفالها طوال الرحلة حتى تمكنوا من تسليمها إلى الشرطة.

تفاصيل الواقعة

فيما قالت راكبة: "كانت السيدة مشلولة وكانت تصرخ وتسب بمجرد صعودها إلى الطائرة، وقبل أن نقلع صفعت شريكها في السفر بقوة".

وأضافت: "أقلعنا وكانت لا تزال تصرخ بصوت عالٍ وسكر ثم جاءت مضيفة وقالت لها أن تصمت لأن هناك أطفالًا على متن الطائرة، ولكن هددتها بأنها ستضربها بقوة حتى تدخلها المستشفى".

وأكملت: "إنصافًا للمضيفات، لقد كن رائعات ونقلنها إلى المقدمة في محاولة للحفاظ على كل شيء سلميًا، ومع ذلك، استمرت في التسلل مرة أخرى بقية الرحلة، بينما كان على الطاقم أن يرافقها".

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لم يتوقف الأمر على السباب فقط، "ذات مرة أخرجت سيجارة واعتقدت أنها على وشك إشعالها ولكن لحسن الحظ وضعتها خلف أذنها".

لم تتوقف عن السباب و"كانت لا تزال تسب وتشتم بصوت عالٍ وتشتم ولم تستمع، ولذلك اتخذوا قرارًا بأن عليهم الاتصال بـ الشرطة".

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