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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شبح الأميرة ديانا ينقذ حفيدها من حريق ضخم.. ما القصة؟

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

أنقذ شبح الأميرة ديانا والتي تلقب بـ أميرة القلوب حفيدها أرتشي الأبن الأكبر لـ الأمير هاري من حريق غرفة نومه، فقد ظهر شبح الأميرة المتوفاة منذ 25 عامًا إلى أحد العاملين في القصر لتنقذ الحفيد.

كشفت ميجان ماركل مؤخرًا أن غرفة نوم ابنها أرشي اشتعلت فيها النيران أثناء قيام العائلة بجولة في عام 2019، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كان الثنائي ميجان والأمير هاري يزوران جنوب إفريقيا وقت اندلاع الحريق في غرفة الأمير الصغير، وأنقذته روح الاميرة النائمة في قبرها.

شبح الأميرة ديانا يعيش بـ القصر

وخلال مقابلة حصرية مع الوسيط النفسي ياسمين روز أندرسون ، زُعمت أن روح الأميرة الراحلة ديانا هي التي أنقذت آرتشى، فتقول "لقد عرفت قبل حدوث الحريق، حيث رأيت شبحها فقد كان هناك وتراقب أرتشي ولهذا السبب أخذته المربية إلى الطابق السفلي".

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وأكملت :"لقد تلقت المربية دفعة بديهية برؤية طيف الأميرة ديانا، على الرغم من أنها ربما تكون قد برزت في رأسها مثل فكرة أخذه معها إلى خارج الغرفة"، وتؤكد ياسمين أن الأميرة ديانا دائما حول أحفادها تحميهم.

نجاة الصغير

بالحديث عن الحريق في الحلقة الأولى من البودكاست الخاص بـ ميجان، حيث شاركت ميجان كيف اشتعلت النيران في غرفة آرتشي فجأة.

وصفت كيف كانت مربية آرتشي تستعد لوضعه في الفراش لقيلولة لكنها قررت أن تأخذه معها للحصول على وجبة خفيفة في اللحظة الأخيرة.

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وقالت ميجان: "في تلك الفترة الزمنية التي نزلت فيها السلالم ، اشتعلت النيران في المدفأة في غرفة الصغير ... لم يكن هناك كاشف دخان ولم يكن أحد على دراية بما سيحدث".
 

الأميرة ديانا الأمير هاري شبح الحفيد

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