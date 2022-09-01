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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسار خفي.. العلماء يتوصلون لـ سر خطير عن الأهرامات

أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة

مازالت أهرامات الجيزة تحير العلماء في طريقة بنائها، فقد توصل العلماء في أحدث دراستهم بأن نهر النيل هو العامل الرئيسي في بناء هذه الصروح الضخمة التي بنيت قبل الالاف السنين على يد المصريين القدماء.

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نهر النيل مر من هنا

كان أحد فروع نهر النيل يتدفق مرة واحدة بالقرب من الجيزة لدرجة أنه كان من الممكن استخدامه لنقل أحجار البناء لبناء الأهرامات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


أجرت الدراسة الجديدة عالمة الجغرافيا البيئية هادر شيشة من جامعة إيكس مرسيليا وزملاؤها، وأوضحوا: "أهرامات الجيزة كانت في الأصل تطل على فرع لم يعد موجودًا الآن لـ نهر النيل".

وأضافوا:"هذه القناة والتي كانت تعرف بـ فرع خوفو، مكنت العاملون من التنقل إلى منطقة الأهرامات وسهلت من عملية نقل الحجارة"،ولكنهم أضافوا أن تاريخها البيئي الدقيق غير واضح.

تحقيق مستمر

لمزيد من التحقيق ، قام الباحثون بفحص عينات الرواسب التي تم جمعها سابقًا من عدة مواقع في الجيزة وحولها ، مع التركيز على حبوب اللقاح المتحجرة المحتجزة بداخلها.

قاموا بدمج هذا التحليل مع نتائج الدراسات السابقة حول جيولوجيا المنطقة المحيطة بالأهرامات، وقد سمح ذلك للفريق بإعادة بناء تاريخ فرع خوفو الذي جف الآن من نهر النيل على مدار الثمانية آلاف عام الماضية.

ووجدوا أنه مرة واحدة منذ حوالي 4000 عام، وصل فرع خوفو تقريبًا إلى الجيزة ، على بعد أكثر من أربعة أميال من نهر النيل.


وتابع الفريق: "ظل فرع خوفو عند مستوى مرتفع من المياه حوالي 40 في المائة من الحد الأقصى له في الهولوسين،خلال عهود خوفو وخفرع ومنقرع"، هؤلاء هم الفراعنة الثلاثة المسئولون عن بناء الأهرامات.

وأضاف الباحثون أنه بالنظر إلى ذلك ، فإن فرع خوفو كان سيسهل نقل مواد البناء إلى مجمع أهرامات الجيزة، إن حبوب اللقاح المتحجرة الموجودة في عينات الرواسب القديمة جاءت في الغالب من أعشاب مزهرة مماثلة لتلك الموجودة على ضفاف النيل اليوم.

ومع ذلك ، وجد الفريق أيضًا دليلًا على وجود عدد قليل من نباتات المستنقعات من النوع الذي ينمو عادةً على حواف البحيرات، مما يشير إلى أن فرع خوفو يجب أن يظل عند مستويات عالية في هذه المناطق لفترة كافية لكي تعتبر الطبيعة ميزات المياه دائمة.

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انخفض منسوب النيل

وأضاف الباحثون: "بعد مستوى عالٍ مصاحبًا للفترة الرطبة الأفريقية ، تظهر نتائجنا أن مناظر الجيزة المائية استجابت للتشمس التدريجي بالإشعاع الشمسي لتجفيف شرق إفريقيا".

وأوضحوا أن النيل بدأ في الانخفاض بعد فترة قصيرة من حكم الملك توت عنخ آمون الذي انتهى في عام 1323 ق.م.


وأشار الفريق إلى أن أدنى مستويات النيل سجلت في نهاية عصر الأسرات ، والتي انتهت بوفاة كليوباترا في 30 قبل الميلاد.
 

أهرامات العلماء نهر النيل المصريين القدماء

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