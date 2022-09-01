هلاك كوكبنا.. ثقب أسود سيمتص الأرض

يتتبع الخبراء مسار كوكب الأرض وحركته خطوة بـ خطوة، وقد رصدت نتائج المتابعة لـ كوكبنا مؤخرًا أن الأرض يمكن أن تنطلق من مدارها إلى الفضاء السحيق وتنجرف حتى يمتصها ثقب أسود.

خروج الأرض عن مسارها

قال "ماتيو سيريوتي"، مهندس فضاء ومحاضر في هندسة أنظمة الفضاء في جامعة جلاسكو ، لـ Live Science: "إن خروج الأرض من مسارها غير مرجح ولكنه ليس مستحيلًا".

وأضاف :"يمكن تحريك الأرض بعيدًا عن مدارها من خلال عمل جسم ضخم بين النجوم ، حيث يطير عبر الفضاء بين النجوم ويدخل النظام الشمسي ويمر بالقرب من الأرض.

فيما أكمل:"في هذا اللقاء القريب ، المعروف باسم التحليق، تتبادل الأرض والجسم الطاقة والزخم ، وسيتعطل مدار الأرض، إذا كان الجسم سريعًا وضخمًا وقريبًا بدرجة كافية ، فيمكنه إسقاط الأرض في مدار هروب موجه خارج النظام الشمسي".

طرد الأرض من النظام الشمسي

وافق المحاضر الأول في الفيزياء وعلم الفلك في جامعة كارديف ، تيموثي ديفيس، على أنه من الممكن أن يتم طرد الأرض من النظام الشمس ، على الرغم من أن لديه نظرية مختلفة قليلاً حول كيفية حدوث ذلك.

وفي حديثه قال: الكواكب ، كما هي موجودة الآن ، في مدارات مستقرة حول الشمس، ومع ذلك ، إذا كانت الشمس لها مواجهة قريبة مع نجم آخر ، فإن تفاعلات الجاذبية لهذه الأجسام يمكن أن تزعج هذه المدارات ، وربما تتسبب في طرد الأرض من النظام الشمسي".

لقد أوضح هو أيضًا أن هذا السيناريو ممكن ، على الرغم من أنه بعيد الاحتمال، فمثل هذه المواجهات النجمية نادرة جدًا.