مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن توفير فرصة عمل ضمن الـ5%

ناشد المواطن حسن أبو عمار، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن توفير وظيفة له ضمن نسبة الـ 5% المخصصة لذوي الهمم.

وقال في رسالته: أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة أعاقة بصرية، وأحتاج الحصول على وظيفة ثابتة تعيننى على الظروف المعيشية والصحية والتعليمية حيث أننى متزوج ولدي أسرة مكونة من ستة أفراد.

وأضاف: أنا أعمل خطيب مكافأة من 7/4 /2014 حتى الآن معي أسرة مكونة من 6 أفراد وأجري 140 جنيها لا غير ما بتعمليش حاجة ومعايا 2 في المدارس وأطالب بعين الرحمة تعييني أو تثبيتي بالأوقاف أو أي شغلانة في أي مكان محفظ قرآن أو إمام وخطيب أو مؤذن، حتى أستطيع توفير مصدر دخل للإنفاق على أسرتى وسداد الإيجار.

وناشد المسئولين بوزارة الأوقاف ، النظر في أمره، وتوفير فرصة عمل لها ضمن نسبة الـ 5%، ليستطيع توفير مصدر دخل ثابت لإعانته على أعباء الحياة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم :

01095693488

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.