ضياء السيد عن تفاوض الأهلي مع كيروش: لما نرجع فلوسنا الأول.. فيديو

كشف ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، حقيقة تفاوض النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للفراعنة.

وسخر ضياء السيد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، من طريقة تناول وسائل الإعلام لأنباء تفاوض الأهلي مع كيروش، مضيفًا «قالوا اتفق ولكن الخلاف على ضياء السيد، يا أهل الخير هو مفيش غيري؟!».

تفاوض الأهلي مع كيروش..

وأضاف ضياء السيد «والله ما أعرف إذا كان تفاوض الأهلي مع كيروش من عدمه، ولا يصح أن أسأله عن حقيقة هذا الأمر، أنا بالفعل صديق لكيروش، لكني أتواصل معه للاطمئنان عليه، وللحديث معه عن مستحقاتنا المتأخرة لدى اتحاد الكرة، لما نرجع فلوسنا نتكلم في التفاوض.

واختتم «كيروش يعلم قيمة النادي الأهلي وجمهوره جيدًا، وأتمنى أن أراه مدربًا للفريق، لكنني ندمت على ما كتبته على تويتر بشأن قدومه إلى مصر، خاصة وأنه انقلب ضدي».