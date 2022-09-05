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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطر يقترب.. الرئيس الإيطالي يطالب قادة أوروبا بتحرك عاجل

أزمة الطاقة في أوروبا
أزمة الطاقة في أوروبا

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، دول أوروبا، اليوم الإثنين، إلى التحرك بشكل عاجل من أجل التعامل مع أزمة الطاقة.

وقال رؤساء شركات إن إيطاليا لا تستطيع تحمل أسابيع من الجمود السياسي بعد انتخابات الشهر الجاري، مضيفين أن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية تجبر بالفعل المزيد والمزيد من الشركات على تقليص الإنتاج.

وانتقد أصحاب الأعمال، الذين تجمعوا على ضفاف بحيرة كومو في منتدى أمبروسيتي السنوي في نهاية هذا الأسبوع، السياسيين للإطاحة برئيس الوزراء ماريو دراجي في خضم أزمة طاقة في أوروبا.

وقال أرماندو دي نيجريس، رئيس شركة صناعة الخل البلسمية التي تحمل الاسم نفسه: “قبل أن يتخذ وزراء الحكومة الجديدة موقفهم، سيكون عيد الميلاد، لكننا نواجه مشاكل تحتاج إلى معالجة في أيام وليس أسابيع”.

وأدت أسعار الغاز القياسية إلى مضاعفة تكلفة تكثيف العنب الذي يدخل في 35 مليون زجاجة من الخل البلسمي De Nigris الذي ينتج كل عام.

وأوضح: “نخاطر بإنتاج شيء لن نتمكن من بيعه في غضون ستة أشهر لأننا لا نستطيع تمرير الزيادات في الأسعار”.

كتلة يمين الوسط في طريقها لتحقيق نصر واضح في انتخابات 25 سبتمبر، لكن تشكيل الحكومة عملية بطيئة بشكل ملحوظ في إيطاليا.

الحكومة الجديدة الرئيس الإيطالي تحرك عاجل سيرجيو ماتاريلا رئيس الوزراء ماريو دراجي

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