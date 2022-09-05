لمدة أسبوع| أكثر من 150 ألف نسمة في أمريكا بدون مياه شرب.. تفاصيل

أعلنت مدينة جاكسون بولاية ميسيسيبي الأمريكية عودة معظم ضغط المياه إلى العمل بشكل طبيعي أمس الأحد بعد أسبوع من فشل محطة المعالجة الرئيسية في العمل، مع استمرار تحذيرات المسؤولين من أنه لا يزال من السابق لأوانه القول متى يمكن استعادة إمدادات موثوقة من مياه الشرب بشكل كامل.

وعانت عاصمة الولاية ذات الأغلبية ذات البشرة السمراء التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف شخص بالإضافة إلى حوالي 30 ألف شخص في المجتمعات المجاورة من عدم وجود مياه شرب يمكن الاعتماد عليها منذ يوم الاثنين الماضي، عندما تسببت مضاعفات مياه الفيضانات في تعطيل محطة مياه OB Curtis.

وحثت السلطات الأمريكية الناس على غلي أي ماء من الصنبور قبل الشرب، بينما أعلنت سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية حالة الطوارئ، ووزعت المياه المعبأة على المواطنين.

وقالت المدينة في بيان أمس الأحد، تجاوز ضغط المياه هدف المدينة لأول مرة وامتلأت الخزانات في جميع أنحاء المدينة، إلا أنها حذرت من أن التقدم قد يتقلب مع إجراء المزيد من الإصلاحات والتعديلات.

وفي الوقت نفسه، قال دين كريسويل، رئيس وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية إلى شبكة “سي ان ان” الأمريكية: “إنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة متى ستعمل محطات معالجة المياه بكامل طاقته مرة أخرى”.

وذكر الإعلام الأمريكي أن الفشل في جاكسون سلط الضوء على مشكلة البنية التحتية الأمريكية المتداعية، حيث خصص قانون التوقيع الذي ساعد بايدن في تمريره في وقت مبكر من رئاسته ملايين الدولارات لميسيسيبي وجاكسون للبنية التحتية للمياه.