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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تجربة جميلة .. أحمد سعد يعبر عن سعادته بالتعاون مع نجم الدوم

أحمد سعد
أحمد سعد

عبّر الفنان أحمد سعد، عن سعادته مشاركته في أغنية ماتبكيش، التي قام بتلحينها لنجم برنامج الدوم أسامة عطية.

 

ونشر أحمد سعد، برومو أغنية ماتبكيش، من خلال حسابه الرسمي على “انستجرام”، وعلق قائلًا: تجربة جميلة مبسوط جدًا جدًا أني شاركت بلحن لأسامة نجم برنامج الدووم ونجم العريش، حبيب قلبي فنان جميل وإنسان جميل بجد شكرًا لكل صناع العمل".

 

 

‎أغنية ماتبكيش، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد سعد، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وميكس وماستر ومكساج خالد سند، من إنتاج شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تستضيف الفنانة والاعلامية إسعاد يونس فى برنامج “صاحبة السعادة” الفنان أحمد سعد وذلك يوم الثلاثاء المقبل حيث تحتفل مع زوجته بعيد ميلاده. 

وتقوم زوجة أحمد سعد باهدائه دراجة بخارية وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده. 

ويشدو أحمد سعد بعدد من الأغانى التى اشتهر بها ومن بينها : “أغنية وسع وسع، أغنية سايرينا يا دنيا، أغنية بحبك يا صاحبي، أغنية سألت نفسي كتير، أغنية إيه اليوم الحلو ده، أغنية عليكي عيون”. 

حمد سعد الفنان أحمد سعد ماتبكيش اغنية ماتبكيش انستجرام مصطفى ناصر ألحان أحمد سعد الفنانة والاعلامية إسعاد يونس

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