علي ربيع يشوق جمهوره لمسلسل نصي التاني

شارك الفنان الكوميدي، علي ربيع، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد"نصي التاني"، وذلك من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب ربيع من خلال الصورة معلقا: "فريق عمل مسلسل نصي التاني قريبا ان شاء الله دعواتكم ".

يذكر أن آخر أعمال علي بيع هي فيلم"زومبي"، ويجسد بطل أحداث الفيلم شخصية مطرب مهرجانات يتعرض لعدد من المواقف الكوميدية، على أن تدور القصة بشكل عام في إطار من الدراما الكوميدية المعتمدة على الإفيهات طوال أحداثه.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.