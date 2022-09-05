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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يونيسيف: التزام وزارة الصحة بضمان عدم تأثير سوء التغذية على التنمية في مصر

صدى البلد

أعرب جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر، عن سعادته بقرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لأصحاب المصلحة المتعددين وخطة العمل للغذاء والتغذية التي تدعمها اليونيسف، مؤكدة أهمية المشاركة في هذا اليوم الذي يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بالعمل على ضمان عدم تأثير سوء التغذية على إعاقة التنمية البشرية في مصر.

وأكد «جيرمي» أن السنوات الأولى من حياة الطفل توفر أفضل فرصة لتغذية النمو وهناك أدلة قوية على أن سوء التغذية في الحياة المبكرة يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأمد، لهذا تدعم اليونيسف وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، مؤكدا أن التغذية أولوية في جدول الأعمال الوطني؛والحملة الوطنية للفحص المدرسي التي تم إطلاقها في عام 2019 كانا بمثابة جهد هائل يستمر في النجاح بفضل التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم من العديد من الجهات.

وتابع أن برنامج التغذية المدرسية الذي أطلقته الحكومة المصرية بعد مثالاً جيدًا على الالتزام بضمان حصول الأطفال في المدارس على وجبات خفيفة مدعمة بالطاقة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا منهم. كما أن مبادرة 100 مليون صحة دقت ناقوس الخطر بشأن انتشار الأمراض غير المعدية ، وخاصة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما يتأثر بالعادات الغذائية غير الصحية.

ومن جانبه، رحب برافين اجراوال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، الاستراتيجية المحدثة للغذاء والتغذية لمصر 2022-2030، مؤكدا أن الأمن الغذائي والتغذية يعدان من صميم عمل برنامج الأغذية العالمي، قائلا: «ليس هناك توقيت أفضل من اليوم لكي نستكمل جهودنا المشتركة تحت مظلة المبادرات القومية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة لضمان إدماج جميع أفراد المجتمع».

وأضاف برافين أجراوال، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2022 أظهر تحسنا ملحوظا في معدلات التقزم،بينما مازالت معدلات الأنيميا بين الأطفال دون الخامسة في تصاعد وهو الأمر الذي يستوجب الاهتمام بصحة وتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال دون العامين، مؤكداً أن مرحلة الألف يوم الأولى في عمر الطفل تعد من أولويات البرنامج والتي تقتضي تعظيم الجهود المبذولة لمكافحة أنيميا نقص الحديد وغيرها من مشاكل سوء التغذية أثناء هذه الفترة الحرجة في مراحل نمو الأطفال.


 

وفي كلمة الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر «الفاو» والتيألقاها نيابة عنه الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة، ثمن «نصر الدين» جهود الدولة المصرية التيأثمرت منذ إطلاق قمة النظم الغذائية في سبتمبر 2021 عن تسريع التقدم نحو التحول لأنظمة غذائيةصحية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود أمام الصدمات مثل جائحة كورونا، وتبعها تنظيم ورشة العملالحالية حول الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030‎‎.

 

وأكد أنه وفقاً لإحصائيات عام 2021 يمثل القطاع الزراعي في مصر ثاني أكبر القطاعات المساهمة فيالناتج المحلى الإجمالي بنسبة 15%، وبحوالي 17% من الصادرات السلعية، كما تشير تقديرات منظمةالأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمنالغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030،


 

وكشف ممثل الفاو عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى حوالي 828 مليونشخص في عام 2021، بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020 و150 مليون شخص منذتفشي جائحة كوفيد-19، كما عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، مما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاكالأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.

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