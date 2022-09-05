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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال وبوبو يطيران مع فيوتشر لمواجهة بول جينجا في الكونفدرالية

لاعبي فيوتشر
لاعبي فيوتشر

ظهر عمر كمال عبد الواحد، ومحمد رضا بوبو في قائمة فريق فيوتشر المتجهة إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة بول جينجا بذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

عمر كمال وبوبو يطيران مع فيوتشر لمواجهة بول جينجا في الكونفدرالية

وكان ارتبط اسم الثنائي بالانتقال إلى صفوف الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أثار الجدل حول إمكانية عدم سفر الثنائي تحسبا للانتقال إلى القطبين والمشاركة معهما في دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فيوتشر أولى مبارياته في منافسات الكونفدرالية الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول، حيث تقام مباراة الذهاب بملعب الفريق الأوغندي أحد أيام 9 أو 10 أو 11 سبتمبر.

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