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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماع رفيع المستوى للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع الحكومة عن العمل المناخي

شكري يستقبل بوزار
شكري يستقبل بوزار بمقر وزارة الخارجية

يلتقي سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مساعد الأمين العام مدير المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية ⁧‫خالدة بوزار‬⁩.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي " UNDP"  عن زيارة الدكتورة  خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج  الأمم المتحدة الإنمائي وذلك تزامنا واستعدادات مصر لإستضافة مؤتمر المناخ.

ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيضم برنامج زيارة المسؤولة الأممية اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومة المصرية حول العمل المناخي.

وكان أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27  خطوة هامة، حيث يعد مؤتمر  الأطراف المعنى بالمناخ من أكبر المؤتمرات العالمية الهامة بشأن التغير المناخي، لافتا إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم الحكومة المصرية خلال استضافتها لهذا الحدث الهام، مضيفا أن هذا مثال قوي لما هو مفترض أن يحدث وهو أن تكون الدول في مكان واحد تناقش من خلاله كافة القضايا الهامة المتعلقة بالمناخ.

وأضاف الممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج الأممي يهتم بقوة بدعم مصر في الإجراءات الهامة التي تتخذها لمكافحة التغير المناخي، لافتا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم مكافحة التغير المناخي وما يقدمه من صناعات في كافة المنتجات الصناعية والغذائية وغيرها. 

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