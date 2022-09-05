الأهلي يجدد عقود 15 لاعبة في فريق سيدات كرة اليد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقود 15 لاعبة من فريق سيدات اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقود لاعبات فريق سيدات كرة اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للحفاظ على العناصر الأساسية، والمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وضمت قائمة اللاعبات كلا من: إلهام عيد عبد الملك، وغادة حسام، وأمنية خالد مصطفى، ورنا محمد راضي، ودعاء حلمي شرف، ودينا خالد محمد، وأمينة عاطف، وسارة حسام، وليلي هيثم حماد، وشهد أحمد الشواربي، وليلة شريف عبد العزيز، وفرح حازم مرسي، وآلاء صابر فؤاد، ومنة الله سيد محمد، ورحمة محمد عبد السلام.

وشدد العوضي على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لفريق سيدات كرة اليد، بقيادة محمد عادل؛ من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن جميع اللاعبات من العناصر الأساسية وأصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني.

وأكد مدير عام النشاط الرياضي أن مجلس إدارة الأهلي يحرص دائما على الحفاظ على العناصر الأساسية في كافة فرق النادي؛ لاستمرار المنافسة والتتويج بالبطولات لإسعاد الجماهير.