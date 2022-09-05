عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشادت بمهرجان منارات.. حياة قطاط القرمازي تتحدث عن عام الثقافة المصري التونسي

الدكتورة حياة قطاط
الدكتورة حياة قطاط القرمازي
الدكتورة حياة قطاط القرمازي

أعربت الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية عن فخرها بالتعاون الثقافي المصري التونسي، وذلك مع إعلان الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيد 2021-2022 عاما للثقافة المصرية-التونسية.

وأشارت في تصريحات خاصة على هامش مشاركتها بمهرجان السينما المتوسطية منارات، والذي أقيم بحضور “صدى البلد” أن الدورة الثالثة أنجزت في وقت قياسي، ومن المنتظر أن تكون منطلقا للإعداد لدورات مقبلة لدعم السينمائيين التونسيين، ودعم مستقبل المهرجان وتوجهاته الجديدة حتى لا يكون نسخة أخرى من أيام قرطاج السينمائية.

وعن احتفاء السينما التونسية بمرور 100 عام على أول عرض، قالت: الاحتفاء بمئوية السينما التونسية كحدث تاريخي متميز يوثق لتاريخ سابع الفنون ببلادنا يفرض علينا من باب المسؤولية أن نولي العناية الخاصة بالتظاهرات السينمائية هذا الموسم، وذلك تخليدا لذكرى الجيل المؤسس و انصافا لحق الأجيال التي سترفع رايات الفنون مستقبلا.

txt

محمد نبيل يكتب: كيرة والجن.. صناعة الإبهار في ذاكرة الوطنية المصرية

txt

مهرجان منارات .. حوار سينمائي بين دول المتوسط في تونس

وتابعت حياة قطاط القرمازي: نعي جيدا بأن الثقافة لا تبنى الا بتراكم الجهود وتداول الشعلة من جيل الى جيل حتى لا تكون برامجنا مجرد قصف عشوائي لما سبقنا من تظاهرات، لذلك وجب البحث عن تطوير بوادر النجاح حسب جدوى التظاهرات و دون شخْصنة.
 

واختتمت وزيرة الشؤون الثقافية: طوينا صفحة وباء كورونا، ونعمل على الاحتفال بمئوية الفن السابع التي سينفذ نورها عبر أسوار قاعات السينما إلى الساحات والشواطئ التونسية المطلّة على المتوسّط الواصل بين الثقافات المنفتحة عليه.

الدكتورة حياة قطاط القرمازي


مهرجان منارات يسعى للوصول إلى المواهب وصناع السينما

ويسعىمناراتإلى تواصل الجمهور التونسي مع نخبة من المواهب وصناع السينما من كافة أنحاء ضفتي البحر المتوسط، واضعا في أولوياته الاعتناء بقضايا البيئة وحماية الطبيعة وعرض أفلام ذات الصلة.  

 

مهرجان منارات أقيمت عروض أفلامه بالمجان للجمهور في أربع شواطئ تم تجهيزها هي، حلق الوادي، الزهراء، الحمامات، وبنزرت.

تفاصيل فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان منارات

تستمر فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان السينما المتوسطية منارات في عدة مناطق بتونس، بهدف خلق حوار بين صناع الأفلام على امتداد البحر الأبيض المتوسط. مهرجان منارات يقام هذا العام في اربع مدن مختلفة، دون مسابقة أو لجان تحكيم، يعرض ٣٠ فيلم، من ١٠ بلدان، بحضور ٨٠ ضيف، تحت إدارة نضال شطا.

تونس مصر أفلام السينما المصرية السينما التونسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

نتائج مرعبة وأسلوب لعب هجومي.. كيف أدى مدرب الأهلي المحتمل آخر مواسمه؟

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم بوبو فيوتشر .. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

موضوعات متعلقة

90 حلقة.. نجوم ونجمات "ستيليتو" في حفل الإطلاق.. مرور نجوم المسلسل على السجادة الحمراء

قبل عرضه على MBC.. لقطات من مسلسل "ستيليتو" |شاهد

مسلسل "سيد الخواتم: خواتم السُلطة" يحقق 25 مليون مشاهدة خلال يوم

البحر الأحمر السينمائي يحتفي بدور المرأة على هامش مهرجان فينيسيا

منارات للسينما المتوسطية يختتم دورته الثالثة وتنقله الوطنية التونسية

مهرجان منارات .. حوار سينمائي بين دول المتوسط في تونس

بحضور درة.. مهرجان البحر الأحمر يقيم حفل غذاء على هامش فينيسيا السينمائي

بحبك.. عرض فيلم تامر حسني في العاصمة التونسية وسط إقبال كبير

ترشيحاتنا

مذيعة الزمالك والهجوم على مرتضى منصور.. حقيقة 5 منشورات أشعلت الوسط الرياضي

بعد توجيهات السيسي.. 16 معلومة عن صندوق مصر السيادي وفقا للقانون

العالم يعاني من نقص الغذاء.. كيف استعدت مصر للأزمة وحققت الاكتفاء الذاتي؟

غدا.. اجتماع وزراء الخارجية العرب يناقش ملفات المنطقة قبيل عمومية الأمم المتحدة

أشادت بمهرجان منارات.. حياة قطاط القرمازي تتحدث عن عام الثقافة المصري التونسي

تحدث عن زواجها السري.. فنانة شهيرة تنسحب من البرنامج وتنفعل على المذيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة الذكاء وقوة الذاكرة.. احترس نقص هذه الفيتامينات يدمر المخ

بفستان جرئ وتاتو.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في عيد ميلاد ابنتها

فخورة بالتجربة.. تعليق صادم من بطلة فيلم أصحاب ولا أعز عن دورها

بحبه.. ظهور آيتن عامر مع ويجز بعد طلاقها والأخير يرد: بالي عليك مشغول

فيديو

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

وائل عوض يروى تفاصيل حصوله على جائزة الإبداع بمهرجان الدار البيضاء

قلبه تعلق بالمساجد.. وفاة شاب أثناء صلاة الفجر بأحد مساجد الغردقة

العرض فى نهاية سبتمبر.. تيم حسن يكشف عن برومو فيلم الهيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ