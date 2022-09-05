طريقة عمل فتة الملوخية بالفراخ بمذاق شهي

تعد فتة الملوخية من الأكلات الشهية التى يمكن بها كسر روتين الأطباق التقليدية المقدمة على المائدة وفى نفس التوقيت مذاقها شهى جدا.
نقدم لكم طريقة عمل فتة الملوخية بالفراخ بمذاق شهى بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف المذاع على قناة سي بي سي سفرة
مقادير فتة الملوخية بالدجاج
دجاجة كاملة
مرقة
ملوخية
صلصة طماطم
بصل
ثوم
كزبرة ناشفة
ملح وفلفل
أرز
سمنة بلدي
زيت
خبز محمص
طريقة عمل فتة الملوخية
- حمرى الدجاجة في السمنة البلدي وضعي البصل والفلفل الأسود والملح والجزر المبشور وقلبي جيدا وفى نفس التوقيت ضعي الخبز المقطع في فرن متوسط الحرارة ليتحمص
- ضعي الشوربة مع الملوخية في إناء عميق ثم توضع على النارواتركيها حتى تغلى حوالي ٣-٥ دقائق
- شوحى الثوم المفروم فى طاسة على النار بها سمنة وملح وكزبرة ناشفة ثم ضعيه على الملوخية ودعيها تغلي
- حضري صلصة الطماطم والأرز المفلفل ثم نحضر طبق كبير للتقديم ووزعيهم شكل جميل مع الملوخية والدجاج والعيش المحمص و قدمى فتة الملوخية لأسرتك.