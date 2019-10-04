نقدم لكم طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى للشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سى بى سى سفرة".
مقادير فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى:
كيس ملوخية
نصف كيلو لحمة مكعبات
سمنة
زبادي
خل
ثوم
كزبرة ناشفة
عيش بلدي
أرز
مرقة
زيت
ملح - فلفل
كوب طماطم مخلية مع العصير
صلصة طماطم
طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادي:
*ضعي الزيت في وعاء ثم ضيفي الفلفل الاسود ثم شوحي اللحمة جيدا حتى تأخذ اللون البني ثم ضيفي الثوم والخل وقلبيها واتركيها قليلا لتنضج.
* بعدها ضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك وتبليها بالملح.
طريقة عمل الملوخية
* ضعي المرقة في وعاء ثم ضيفي الملوخية حتى تغلي
* في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي الثوم والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفيهم على الملوخية
* احضري بايركس التقديم وضعي به العيش المحمص في الفرن ثم ضيفي عليه الملوخية
* حتى يتشرب العيش كله ثم ضيفي الارز الابيض على الوجه ضعي اللحمة مع الصلصة بالخل والثوم
* ادخليها الفرن ل5 دقائق اضافية ثم قدميها مع صوص الزبادي بالخل والثوم على الوجه وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.
مقادير فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى:
كيس ملوخية
نصف كيلو لحمة مكعبات
سمنة
زبادي
خل
ثوم
كزبرة ناشفة
عيش بلدي
أرز
مرقة
زيت
ملح - فلفل
كوب طماطم مخلية مع العصير
صلصة طماطم
طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادي:
*ضعي الزيت في وعاء ثم ضيفي الفلفل الاسود ثم شوحي اللحمة جيدا حتى تأخذ اللون البني ثم ضيفي الثوم والخل وقلبيها واتركيها قليلا لتنضج.
* بعدها ضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك وتبليها بالملح.
طريقة عمل الملوخية
* ضعي المرقة في وعاء ثم ضيفي الملوخية حتى تغلي
* في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي الثوم والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفيهم على الملوخية
* احضري بايركس التقديم وضعي به العيش المحمص في الفرن ثم ضيفي عليه الملوخية
* حتى يتشرب العيش كله ثم ضيفي الارز الابيض على الوجه ضعي اللحمة مع الصلصة بالخل والثوم
* ادخليها الفرن ل5 دقائق اضافية ثم قدميها مع صوص الزبادي بالخل والثوم على الوجه وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.