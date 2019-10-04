نقدم لكم طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى للشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سى بى سى سفرة".



مقادير فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى:

كيس ملوخية

نصف كيلو لحمة مكعبات

سمنة

زبادي

خل

ثوم

كزبرة ناشفة

عيش بلدي

أرز

مرقة

زيت

ملح - فلفل

كوب طماطم مخلية مع العصير

صلصة طماطم



طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادي:

*ضعي الزيت في وعاء ثم ضيفي الفلفل الاسود ثم شوحي اللحمة جيدا حتى تأخذ اللون البني ثم ضيفي الثوم والخل وقلبيها واتركيها قليلا لتنضج.

* بعدها ضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك وتبليها بالملح.



طريقة عمل الملوخية

* ضعي المرقة في وعاء ثم ضيفي الملوخية حتى تغلي

* في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي الثوم والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفيهم على الملوخية

* احضري بايركس التقديم وضعي به العيش المحمص في الفرن ثم ضيفي عليه الملوخية

* حتى يتشرب العيش كله ثم ضيفي الارز الابيض على الوجه ضعي اللحمة مع الصلصة بالخل والثوم

* ادخليها الفرن ل5 دقائق اضافية ثم قدميها مع صوص الزبادي بالخل والثوم على الوجه وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.