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طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:31 م
طريقة عمل فتة الملوخية
طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى للشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سى بى سى سفرة".

مقادير فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادى:
كيس ملوخية
نصف كيلو لحمة مكعبات
سمنة
زبادي
خل
ثوم
كزبرة ناشفة
عيش بلدي
أرز
مرقة
زيت
ملح - فلفل
كوب طماطم مخلية مع العصير
صلصة طماطم

طريقة عمل فتة الملوخية بالخل والثوم والزبادي:
*ضعي الزيت في وعاء ثم ضيفي الفلفل الاسود ثم شوحي اللحمة جيدا حتى تأخذ اللون البني ثم ضيفي الثوم والخل وقلبيها واتركيها قليلا لتنضج.
* بعدها ضيفي الطماطم وصلصة الطماطم وقلبيها واتركيها لتتسبك وتبليها بالملح.

طريقة عمل الملوخية
* ضعي المرقة في وعاء ثم ضيفي الملوخية حتى تغلي
* في طاسة ضعي الزيت ثم ضيفي الثوم والكزبرة وقلبيهم ثم ضيفيهم على الملوخية
* احضري بايركس التقديم وضعي به العيش المحمص في الفرن ثم ضيفي عليه الملوخية
* حتى يتشرب العيش كله ثم ضيفي الارز الابيض على الوجه ضعي اللحمة مع الصلصة بالخل والثوم
* ادخليها الفرن ل5 دقائق اضافية ثم قدميها مع صوص الزبادي بالخل والثوم على الوجه وزينيها بالبقدونس وقدميها ساخنة.
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