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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 : خلافات زوجية

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أنه لا فائدة من إفساد صحتك على أشياء لا يمكنك التحكم فيها.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 : حوافز وزيادات

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برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 : احرص على إنهاء عملك

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022

سيكون هناك شعور بالتوازن في حياتك المهنية والعائلية، اليوم قد تكون مشغولاً للغاية لأنك مكلف ببعض المهام الصعبة، تلهمك هذه المهام وتخرج أفضل ما لديك، يمكن لأي استثمار تم إجراؤه في الماضي أن يفيدك أيضًا في هذا الوقت.

برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد المهني

تعد بالعديد من الأشياء الجيدة من الناحية المهنية وأنت تستخدم مهارات الاتصال الجيدة لصالحك، من المرجح أن تساعدك نصيحة مستشار مهني على المضي قدمًا في حياتك المهنية. 

توقعات برج العقرب صحيا

حاول الامتناع عن تناول الوجبات السريعة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي والتهابات الحلق، سيساعد الانخراط في الرياضة والأنشطة الخارجية في موازنة مستوى طاقتك.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تكون هناك بعض الاختلافات المزاجية مع زوجتك، اجعل المحادثة خفيفة وغير تصادمية للحفاظ على الانسجام في علاقتك، يحتاج برج العقرب العازب إلى تجنب المبالغة في الثقة في الجانب الرومانسي.

حظك اليوم .. برج العقرب وتوقعات شهر سبتمبر 2022

قد تساعدك المقترحات الجديدة على توسيع نطاق عملك، هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في الفرص طويلة الأجل

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