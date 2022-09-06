صيدلة بنات الأزهر تكرم المشاركين في احتفالية اليوبيل الفضي وتخريج الدفعة 25

كرمت كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة أماني الشريف، عميدة الكلية، ووكلاء الكلية، السادة المشاركين في احتفالية الكلية اليوم باليوبيل الفضي وتخريج الدفعة ال (25) من خريجات الكلية والبالغ عددهم 200 صيدلانية.



وكرمت الكلية كلا من : السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. -الدكتورة ميرفت الديب، منسق المجلس الرئاسي لعلماء مصر. -الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، الدكتورة نعيمة القصير، مدير منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم للتعليم الأزهري، إضافة إلى تكريم الطالبات من أوائل الدفعة (25).

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