عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

صدى البلد

علق أحمد حسام ميدو، على سفر محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، ثنائي فيوتشر، إلى أوغندا؛ استعدادا لخوض مواجهة الدور التمهيدي الأول في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سفر محمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد إلى أوغندا مع فيوتشر، لا يعني عدم انتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "ليس سهلا أن يأتي للاعب عرضا من الأهلي أو الزمالك ويتم رفضه، حتى لو كنت في نادي لديه طموحات مثل فيوتشر".

وواصل: "محمد رضا بوبو لو اهتم بالناحية البدنية أكثر سيتطور بشكل كبير للغاية".

واستطرد: "الخريطة تغيرت في الميركاتو بمصر، أصبحنا نملك أندية لديها القوة الشرائية والقدرة المادية التي تجعلهم قادرين على التعاقد مع أي لاعب مع الأهلي والزمالك".

احمد حسام ميدو محمد رضا بوبو الكونفدرالية الإفريقية عمر كمال عبد الواحد قناة المحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تم توقيع العقود.. الزمالك يضم صفقة سوبر من بيراميدز.. تفاصيل

انت بترفع مقاساتي.. رد عنيف من ندى الكامل على الشيخ مظهر شاهين

مفاجأة.. الزمالك لن يستطيع استعادة نجمه| مفاوضات الفجر تصدم الأبيض

انفصال هنادي مهنا عن أحمد خالد صالح.. الفنانة تحسم الأمر بكلمة| فيديو

الاتفاق تم .. موعد وصول المدرب الجديد للنادي الأهلي

منهم مهاجم أجنبي سوبر.. الأهلي ينهي 4 صفقات من العيار الثقيل.. فيديو

قفزت من الدور الـ 11.. من هي الراقصة مروة القيسي ولماذا أنهت حياتها بطريقة بشعة ؟

الأهلي يقطع إعارة لاعب جديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 : قلل الشوبينج

معادية لروسيا وتتوعد المهاجرين.. تخوف من سياسات ليز تراس المستقبلية|كيف ترى العرب؟

بوادر انقسام.. دول أوروبا غير راضية عن عمل المفوضية وقلقة بسبب أزمة الطاقة

مؤمن زكريا عن احتفال محمد صلاح وليفربول: كلوب قالي ارقص مع اللاعبين

حكم الاتجار في أدوية التأمين الصحي بالمخالفة للقانون.. دار الإفتاء تجيب

مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. إيمان العاصي بإطلالة جريئة على إنستجرام

مكشوف البطن وقصير.. ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

أضرار كارثية .. لا تتناول هذه الأدوية مع المسكنات

بفستان قصير.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جذابة على إنستجرام

فيديو

تجاهل اعتراف ندى الكامل بحبه.. عمر كمال يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة

كل ما تريد معرفته عن ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة “فيديوجراف”

أحضان وبكاء.. فيديو مؤثر لـ سوزان نجم الدين مع أولادها

طارق الشيخ يطرح أغنية الشيطان احتار في أمرك.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ