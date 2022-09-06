مفاجأة حول سفر صفقتي الأهلي والزمالك إلى أوغندا .. تفاصيل

علق أحمد حسام ميدو، على سفر محمد رضا بوبو، وعمر كمال عبد الواحد، ثنائي فيوتشر، إلى أوغندا؛ استعدادا لخوض مواجهة الدور التمهيدي الأول في الكونفدرالية الإفريقية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سفر محمد رضا بوبو وعمر كمال عبد الواحد إلى أوغندا مع فيوتشر، لا يعني عدم انتقالهما إلى الأهلي أو الزمالك".



وأضاف: "ليس سهلا أن يأتي للاعب عرضا من الأهلي أو الزمالك ويتم رفضه، حتى لو كنت في نادي لديه طموحات مثل فيوتشر".



وواصل: "محمد رضا بوبو لو اهتم بالناحية البدنية أكثر سيتطور بشكل كبير للغاية".



واستطرد: "الخريطة تغيرت في الميركاتو بمصر، أصبحنا نملك أندية لديها القوة الشرائية والقدرة المادية التي تجعلهم قادرين على التعاقد مع أي لاعب مع الأهلي والزمالك".