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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الجزائري: مباراتان في الجولة الثالثة اليوم

صدى البلد

تجري اليوم الثلاثاء، مباراتان في الجولة الثالثة من دوري الرابطة الجزائرية المحترفة؛ الأولى بين نادي اتحاد الجزائر ونادي شبيبة القبائل، والثانية بين حامل اللقب نادي شباب بلوزداد ونادي مولودية وهران.

وتم تقديم المباراتين بسبب مشاركة "بلوزداد" و"شبيبة القبائل" في الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويواجه شباب بلوزداد، حامل اللقب منذ 3مواسم ومتصدر البطولة حتى الآن برصيد 6 نقاط، مولودية وهران الذي يحتل المركز الحادي عشر.

فيما سيواجه نادي" اتحاد الجزائر"، الذي يعد أحد متصدري الترتيب بواقع ٦ نقاط، ووصيف الدوري في الموسم الماضي، نادي شبيبة القبائل الذي يحتل المركز الأخير بعد تعرضه لهزيمتين في بداية الموسم.

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