عبد المنعم السيد: تحركات مصر الاقتصادية بدأت منذ عام 2016.. فيديو

كشف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن العالم شهد أزمتين اقتصاديين وهم أزمة انتشار فيروس كورونا وأزمة بدء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تحركات مصر الاقتصادية بدأت منذ عام ٢٠١٦ وهذا تمثل في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

واضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن الاقتصاد المصري شهد مجموعة كبيرة من التحديات مثل ما حدث في اقتصاد كافة الدول الأخري بسبب أن الازمتين التي تم ذكرهم أثروا علي العالم أجمع.

وتابع مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي العالمي انخفض من ٥,٨ ٪ الي اقل من ٣,٢٪ بسبب التحديات التي شهدها جميع دول العالم.