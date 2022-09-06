ميدو يحكي قصة أغلي سيجارة في الدوري السعودي

كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن أغلى سيجارة شربها في حياته خلال فترة تواجده في الدوري السعودي .

وقال ميدو عبر برنامجه ريمونتادا المذاع علي فضائية المحور : حينما كنت ادرب الاتحاد وبعد احد اللقاءات بأربعة أيام فوجئت بجواب بريدي يغرمني 10 آلاف ريال سعودي؛ بسبب تدخين سيجارة قبل المباراة .

وأَضاف ميدو : شربت سيجارة قبل المباراة بساعتين كاملتين وقبل وصول احد وفوجئت بالغرامة لأنني لا اعرف السبب، وحينما فتحت الجواب وجدت صورة لي أدخن، ودفعت الغرامة من راتبي الشخصي .

وأوضح : الدوري السعودي اصبح من اقوي الدوريات العربية وفي مكانه مختلفة بسبب الانضباط والعدالة السائدة ووجود لوائح واضحة وصريحه يتم تطبيقها علي كل الفرق .