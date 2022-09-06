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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يحكي قصة أغلي سيجارة في الدوري السعودي

ميدو
ميدو

كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن أغلى سيجارة شربها في حياته خلال فترة تواجده في الدوري السعودي . 

وقال ميدو عبر برنامجه ريمونتادا المذاع علي فضائية المحور : حينما كنت ادرب الاتحاد وبعد احد اللقاءات بأربعة أيام فوجئت بجواب بريدي يغرمني 10 آلاف ريال سعودي؛ بسبب تدخين سيجارة قبل المباراة . 

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وأَضاف ميدو : شربت سيجارة قبل المباراة بساعتين كاملتين وقبل وصول احد وفوجئت بالغرامة لأنني لا اعرف السبب، وحينما فتحت الجواب وجدت صورة لي أدخن، ودفعت الغرامة من راتبي الشخصي . 

وأوضح : الدوري السعودي اصبح من اقوي الدوريات العربية وفي مكانه مختلفة بسبب الانضباط والعدالة السائدة ووجود لوائح واضحة وصريحه يتم تطبيقها علي كل الفرق . 

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