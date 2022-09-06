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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات طنطا تقضي بإعدام مسجل خطر لتورطه في قتل سيدة مسنة

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية بالإعدام شنقاً بحق مسجل خطر لتورطه في قتل سيدة مسنة، في نهار شهر رمضان الماضي بـ 4 طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، داخل منزلها بقرية كفر الحاج داود بدائرة مركز السنطة، بدافع السرقة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على إعدامه.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجدة حيال الواقعة.
وانتقلت القيادات الأمنية مدعومة بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط المتهم مرتكب واقعة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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