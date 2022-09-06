حقيقة رحيل نجمي الاتحاد السكندري إلى الأهلي والزمالك .. تفاصيل

أكد أحمد محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة، أن وجود مروان عطية وأحمد عادل ميسي بالاتحاد، شئ مميز للثنائي للفريق.

واضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الثنائي من أهم لاعبي الفريق ولا يمكن التفريط في خدماتهما سواء للأهلي أو الزمالك بالصيف".

وأضاف سلامة: "هشام صلاح لاعب الفريق لديه وعد من محمد مصيلحي رئيس النادي، بالرحيل بعد نهاية الموسم، ونبحث العروض من أجل دراستها".

الاتحاد السكندري التعاقد مع مانولوفيتش لتدريب الاتحاد جاء بعد دراسة

وأكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة بالاتحاد السكندري، أن التعاقد مع زوران مانولوفيتش لتدريب الفريق، جاء بعد دراسة كبيرة، وهو من أصحاب السير الذاتية القوية في إفريقيا.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري وعضو لجنة الكرة خلال مداخلة مع برنامج "ديربي مع عمر ربيع ياسين" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "المدرب يمتلك جرأة كبيرة ويعمل على الاعتماد على الناشئين وهذا ما كنا نبحث عنه".

وأضاف سلامة: "كان هناك اجتماع للجنة الكرة في وجود محمد عمر المدرب السابق أمس، لبحث ملف الصفقات والتدعيمات، ولا نبحث عن أسماء بقدر الفنيات".

واستطرد: "نحاول سد العجز في المراكز التي نحتاج إليها، وتعاقدنا مع محمد الصالح من نادي القناة وننتظر صفقة جديدة".

واختتم: "محمد مصيلحي تواصل مع الزمالك من أجل استمرار محمود شبانة مع عودة أحمد عادل من المريخ هذا الصيف".