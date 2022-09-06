مروة الازلى تبرز جمال ملامحها بمكياج صاخب في أحدث إطلالة





شاركت الفنانة مروة الازلى متابعيها أحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وتألقت مروة الازلى بإطلالة أنوثية، مرتدية توب اسودمكشوف، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون الاحمر في الشفاه.



أحدث أعمال مروة الازلى مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح الذي تم عرضه فى رمضان 2022.