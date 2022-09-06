بيع مقتنيات نور الشريف.. ناقد: أسرته بريئة

صاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات

أكد أيمن الحكيم الناقد والمؤرخ الفني، أن النجم الراحل نور الشريف جزء أساسي من وجدان وتاريخ المصريين وكان مثقف حقيقي ويعرف قيمته المصريين، قائلا: "نور الشريف كان عنده هوس بالكتب وقراءة الكتب وكان يملك الكثير من الوثائق الهامة".

وأضاف ايمن الحكيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أسرة نور الشريف بريئة من تهمة التفريط في مقتنياته وبيعها لأصحاب الانتيكات، متابعا: "علمت من أحد البائعين أن نور الشريف كان لديه شقة إيجار قديم في ميت عقبة وبعد وفاة صاحب الملك لقى مجموعة كراكيب وبها المقتنيات والصور التي يتم بيعها كانت في شقة ملك الفنان بميت عقبة".

صاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات

وتابع ايمن الحكيم الناقد والمؤرخ الفني، أن : "صاحب شقة نور الشريف في ميت عقبة باع المقتنيات بعد وفاة نور الشريف دون التواصل مع الاسرة، وصاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات ومنها كتب نادرة في فن التمثيل"، لافتا إلى أن بائعو الانتيكات لم يتواصلوا مع وزارة الثقافية لتحقيق اعلى مكسب.