عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات

بيع مقتنيات نور الشريف.. ناقد: أسرته بريئة

نور الشريف
نور الشريف

أكد أيمن الحكيم الناقد والمؤرخ الفني، أن النجم الراحل نور الشريف جزء أساسي من وجدان وتاريخ المصريين وكان مثقف حقيقي ويعرف قيمته المصريين، قائلا: "نور الشريف كان عنده هوس بالكتب وقراءة الكتب وكان يملك الكثير من الوثائق الهامة".

 

txt

معندناش جوائز.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف حقيقة خروج مقتنيات نور الشريف

txt

مكتبة الإسكندرية: ليس لنا علاقة ببيع مقتنيات الفنان نور الشريف

وأضاف ايمن الحكيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن أسرة نور الشريف بريئة من تهمة التفريط في مقتنياته وبيعها لأصحاب الانتيكات، متابعا: "علمت من أحد البائعين أن نور الشريف كان لديه شقة إيجار قديم في ميت عقبة وبعد وفاة صاحب الملك لقى مجموعة كراكيب وبها المقتنيات والصور التي يتم بيعها كانت في شقة ملك الفنان بميت عقبة".

 

صاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات

 

وتابع ايمن الحكيم الناقد والمؤرخ الفني، أن : "صاحب شقة نور الشريف في ميت عقبة باع المقتنيات بعد وفاة نور الشريف دون التواصل مع الاسرة، وصاحب العقار هو السبب في اهدار هذه المقتنيات ومنها كتب نادرة في فن التمثيل"، لافتا إلى أن بائعو الانتيكات لم يتواصلوا مع وزارة الثقافية لتحقيق اعلى مكسب.

 

نور الشريف مقتنيات نور الشريف النجم الراحل أيمن الحكيم الراحل نور الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (0-0) في دوري الأبطال

السويسري مارسيل كولر.. فرج عامر يعلن اسم المدير الفني الجديد للأهلي

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

أوروبي.. مفاجأة بشأن المدير الفنى الجديد لـ النادي الأهلي| فيديو

موضوعات متعلقة

معندناش جوائز.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف حقيقة خروج مقتنيات نور الشريف

ترشيحاتنا

انهار بـ المسؤولين.. سقوط جسر جديد أثناء قص شريط الافتتاح بالكونغو|فيديو

أحمد موسى يفتح النار على محمد ناصر: هتموت وتدفن بره.. فيديو

مبابي يتقدم لـ باريس سان جيرمان 2-0 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تصعيد خطير للخطاب السياسي.. الأمريكيون يتهمون بايدن بـ التحريض على الصراع

خلال ساعات.. أسامة حسني يزف بشرى لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني والصفقات

مستقبل وطن يطلق صافرة المرحلة الأولى من دوري الحزب لكرة القدم بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح تغير حال مواليد برج الحوت 180 درجة.. هيخفوا ويفرحوا

الشخير علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير.. احترس

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري في إطلالة أنثوية لافتة| شاهد

تاتو ومكشوف.. ياسمين الخطيب بإطلالة مثيرة للجدل|شاهد

فيديو

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

طفل يتيم يذاكر فوق السطح يثير تعاطف الملايين.. ما القصة؟ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ