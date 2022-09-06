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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الدخان: التجار الجشعون باعوا السجائر الميريت ب 70 جنيها للعلبة

سجائر
سجائر

أكد إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن بعض التجار الجشعين باعوا السجائر الميريت ب ٧٠ جنيها للعلبة الواحدة. 

 

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ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM.. والشعبة توضح السبب| مستند


واصاف ابراهيم امبابي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن كل جنية زيادة في أسعار السجائر يدخل نصفج خزينة الدولة، لافتا إلى أن سوق السجائر في مصر استقر واتوجه بالشكر للشركات المنتجة. 
وتابع إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، أن اسعار السجائر الرسمية مكتوبة على العلبة و َبذلك سيتم القضاء على السوق السوداء. 

 

السجائر السلعة الوحيدة في مصر والتي كل مستلزماتها مستوردة


وأشار إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، إلى أنه السجائر السلعة الوحيدة في مصر والتي كل مستلزماتها مستوردة.

إبراهيم إمبابي شعبة الدخان السجائر اخبار التوك شو أسعار السجائر

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