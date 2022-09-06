مفيش خدمات وكنا مظلومين.. أهالي الوراق يردون على الأكاذيب

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا مصورًا لبعض أهالي جزيرة الوراق الذين اختاروا سكنًا بديلاً في حدائق 6 أكتوبر؛ والذي أكدوا فيه أنهم كانوا مظلومين لعيشهم حياة بلا خدمات.

وقال أحد أهالي الجزيرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه اختار سكنًا بديلًا في حدائق أكتوبر لأن الجزيرة لم يكن بها خدمات، إنما السكن البديل يتوفر به كل شيء، ومجهز بالفرش على حساب الحكومة.

فيما قال مواطن آخر من أبناء الجزيرة، انتقل للعيش في حدائق أكتوبر؛ ردًا على الأكاذيب، إن الوراق تُمثل وطنًا لهم؛ إلا أنه كان يفتقد الكثير من الخدمات رغم وجود مدرستين ابتدائية واعدادية على الجزيرة؛ الأمر الذي كان يدفع أبنائهم للذهاب خارج الجزيرة من أجل تلقي التعليم في المرحلة الثانوية.

وتابع أنهم كانوا يستخدمون التكاتك في عملية التنقل على جزيرة الوراق، وكانت الحياة هناك صعبة، فيما أوضح آخر أن الجزيرة كانت تفتقر لخدمات التعليم «ومفيش حد غصب عليا للخروج من الجزيرة».

وأوضح أنه عاش في جزيرة الوراق لمدة 20 عامًا، مؤكدًا أن سكن حدائق أكتوبر مهيأ لأن به كامل الخدمات. من جهتها أوضحت سيدة أخرى أنها كانت تعيش معاناة في حياتها على الجزيرة نظرًا لنقص الخدمات بها، نافية أن تكون تعرضت لأي ضغوط من أجل مغادرة الجزيرة، والحصول على سكن بديل.



