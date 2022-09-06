طريقة عمل الأرز بالبشاميل والدجاج بمذاق شهي

يعد الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يمكن الاستعانة بها فى العزومات المختلفة ولكن لا تستطيع جميع النساء تحضيره بمذاق شهى.

نقدم لكم طريقة عمل الأرز بالبشاميل والدجاج بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الأرز بالبشاميل:

أرز بسمتي

كرفس

دقيق

زبدة

لبن

كريمة

قرفة

مستكة

جوزة الطيب

دجاج شاورما

حبهان بودرة وحب

ذرة مسلوقة

فاصوليا خضراء مسلوقة

فاصوليا حمراء مسلوقة

بسلة مجمدة

مكعب مرقة

طريقة عمل الأرز بالبشاميل والدجاج :

* فى حلة على النار شوحي الدقيق مع الزبدة على النار ثم ضيفى المرقة والقرفة و جوزة الطيب مع اللبن و ملح وفلفل أسود وقلبيهم جيدا للحصول على البشاميل.

* فى وعاء اخر ضعى على قطع الدجاج ملح وفلفل أسود وحبهان بودرة ومستكة وزيت أو زبدة على النار ثم ضيفيها و تقلب جيدا حتى تصبح ذهبية ثم ضيفى البسلة والذرة والفاصوليا الحمراء.

* أضيفى الكرفس الورق وعود كرفس وقلبيهم جيدا وضعي الأرز فى بايركس الفرن مع فص حبهان

* أضيفى خليط الدجاج بالخضار مع باقى كمية الأرز فى البايركس ثم ضعى البشاميل و يدخل الفرن لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة أو حتتى نضج الأرز بالبشاميل