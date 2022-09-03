تفاحة آخر الليل.. طرق علاج مواليد برج الحمل من الحسد والطاقة السلبية

قالت الدكتورة سها عيد، خبيرة الطاقة ، إن مواليد برج الحمل شديدي التأثر بـ الطاقة السلبية والحسد لذا يعانون من الام متكررة فى الأعضاء المختلفة خاصة فى القدمين .

وأوضحت “ سها” أن مواليد برج الحمل يشعرون فى كثير من الأحيان بخفقان القلب أوالرغبة فى النوم طوال اليوم وقد يستمر هذا معهم لعدة أيام أو شهر كامل .

وكشفت “ سها” أن هناك مجموعة من الحلول التى تساعد مواليد برج الحمل فى التخلص من معاناتهم بسبب الطاقة السلبية أو الحسد أو السحر أو تأثير المشاكل الحياتية على حالتهم النفسية والمزاجية، أهمها الإكثار من أكل التمر بمعدل 7 حبات على الريق والأفضل أن يكون من نوع تمر العجوة .

وأشارت “ سها” أنه يجب على مواليد برج الحمل تناول تفاحة آخر الليل وعدم أكل أى شئ بعدها نهائي للوقاية من السحر كما يجب أن تمر من تحت شجرة التوت ثلاث مرات لإبعاد أثر العين عنك .

ونصحت “ سها” مواليد برج الحمل بالإكثارمن التسبيح والتهاليل ليلآ وصباحآ وقراءة القرآن كثيرا قبل الخروج من المنزل لإبعاد الطاقة السلبية نهائيا.

أما بالنسبة للمشكلة الأكثر شيوعا بين مواليد برج الحمل وهى آلام الساقين والقدمين فحلها بسيط جدا وهو غلي الماء سبع مرات ثم سكبه من إناء إلى وعاء أخر ويتناوله مولود برج الحمل فتنزل بقوة في الساقين والقدمين ويزيل الألم والحمى.