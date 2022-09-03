إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.



نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.



ويعد فول مدشوش بالطماطم من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ 5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل فول مدشوش بالطماطم بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فول مدشوش



مكونات عشاء رخيص

فول مدشوش بـ 2 جنيه

بصلة

فلفل أخضر

طماطم

ملح

طريقة عمل عشاء رخيص

قطعى البصل والفلفل والطماطم شرائح ثم في طاسة بها القليل من الزيت شوحى والبصل والفلفل مع رشة ملح.

أضيفي الفول المدشوش وقلبيها قليلا ثم الطماطم واتركي الخليط حتى تتسبك الطماطم واضيفي كمية وفيرة من الماء واتركيه ينضج.

