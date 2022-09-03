عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه
إزاى تتعشى بـ 5 جنيه

يصعب فى الوقت الراهن، شراء وجبة عشاء بـ 5 جنيه تكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت تمنح الجسم الطاقة ومذاقها شهى بسبب ارتفاع الأسعار.

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

احترس شرب القهوة يسبب السرطان فى هذه الحالة 

رخيصة جدا.. عشبة خارقة لعلاج القولون العصبي

استعدادا للمدارس.. طريقة عمل الفينو زي المحلات


نتيجة ارتفاع الأسعار يشترى الأفراد الطعام بنقود كثيرة ولهذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية والأطعمة التى يمكن تناولها فى وجبة العشاء بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونقدم لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” الإخبارى، وجبات رخيصة للعشاء لا تتجاوز تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها الـ 10 جنيه للغداء بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى مثل وجبات إفطار بـ 3 جنيه.

تحذير: القنديل الأزرق يسبب الوفاة .. كيف تحمى نفسك من مصائبه

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

انتبهوا.. 13 خطأ تجلب الحسد والفقر والحزن في المنزل

إزاي تفطر بـ 3 جنيهات.. نوع جديد من الفتة شهي ويمنح الجسم طاقة


ويعد فول مدشوش بالطماطم من الأكلات الاقتصادية ذات المذاق الشهى وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال حيث يمكن إعدادها بـ  5 جنيه فقط.

ونقدم لكم طريقة عمل فول مدشوش بالطماطم بتكلفة لا تزيد عن 5 جنيه للفرد الواحد، وعند إعداد كمية كبيرة منها تكفى لأفراد ستكون تكلفة عشاء الشخص الواحد أقل من 5 جنيه.

فول مدشوش
فول مدشوش


مكونات عشاء رخيص 
فول مدشوش بـ 2 جنيه
بصلة 
فلفل أخضر
طماطم 
ملح 
طريقة عمل عشاء رخيص
قطعى البصل والفلفل والطماطم شرائح ثم في طاسة بها القليل من الزيت شوحى والبصل والفلفل مع رشة ملح. 
أضيفي الفول المدشوش وقلبيها قليلا ثم الطماطم واتركي الخليط حتى تتسبك الطماطم واضيفي كمية وفيرة من الماء واتركيه ينضج.
 

5 جنيه ارتفاع الأسعار وجبة عشاء الفول المدشوش الشعور بالجوع أكلات اقتصادية أكلات رخيصة الأكلات الاقتصادية توفير الميزانية إزاي تتعشى بـ 5 جنيه عشاء رخيص وجبات رخيصة للعشاء طرق توفير الميزانية طريقة عمل عشاء رخيص إزاى تتعشى وجبات رخيصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر: آدي هوتر مديرا فنيا لـ الأهلي

بشكل مجاني.. أزمة كهربا تقترب من الانتهاء بفضل 3 أندية بالدوري المصري

حاسس إني هموت| لاعب الأهلي السابق يستغيث من داخل المستشفى: مش عارفين يعملولي حاجة .. التفاصيل

فرج عامر: ناصر الخليفي يدعم الأهلي بثلاثة لاعبين عالميين

قرار نهائي.. ماركو روزه يحسم موقفه من تدريب الأهلي |خاص

دخل في اكتئاب.. انفراجة في أزمة كهربا بسبب "الدّين الأبيض"

فاز على بايرن ميونخ 5-0.. ما تريد معرفته عن آدي هوتر مدرب الأهلي المحتمل

تعرف على أبرز قائمة صفقات النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد

موضوعات متعلقة

وصفة خارقة لـ تفتيح البشرة وإزالة الشوائب

كيف يقلل المشي بعد الأكل من الإصابة بهذه الأمراض ؟

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل سمك الغلابة

ازاي تتعشي بـ 5 جنيه .. طريقة عمل بيض بالعجوة

سر لخبطة أحوال أصحاب برج الجدي دائما.. و3 حلول تغيير حياتهم 180 درجة

إزاى تتغدى بـ 10 جنيهات.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبدة الفراخ

اختراعات فتاة الأمير.. كيف تحمي نفسك من أضرارها

هانى الناظر يكشف أشهر معتقد خاطئ عن نزلات البرد

ترشيحاتنا

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. تقلية الفول المدشوش

بعد تعرضه للتحرش .. محمد عطية يثير جدل الجمهور بسبب الزواج |فيديو

الناتج المحلي 8 تريليون.. أحمد موسى: قرارات الدولة لمصلحة الـ100 مليون مصري

حياة كريمة | وزير الصحة : تطوير 68 وحدة ومركزًا طبيًا في المنوفية

أحمد موسى: البطالة انخفضت لمعدلات لم تصل لها منذ 30 عامًا |فيديو

رايح جاي.. أحمد موسى يطالب بتطوير طريق الزعفرانة..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في بطولة العالم.. لحظة تفحم سيارة المتسابق السعودي يزيد الراجحي.. شاهد

تحذير: القنديل الأزرق يسبب الوفاة .. كيف تحمى نفسك من مصائبه

بعد انتشارها بين الشباب.. كيف تحمي نفسك من نوبات القلب الخطيرة|تفاصيل

فستان مكشوف ومجوهرات ملفتة.. درة تتألق في مهرجان فينيسيا.. شاهد

فيديو

الجنس حلال من غير جواز.. فنانون يخرجون عن المألوف في الارتباط والحب |فيديوجراف

طليقة الفيشاوي ترد على خبر زواجها من عمر كمال.. فماذا قالت؟

غنت برج الحوت.. دينا الشربيني تغازل عمرو دياب فى برنامج معكم.. فيديو

سقط مصدومًا| مأساة طبيب الشرقية .. فقد ابنته وأصيب أبناؤه الأربعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

اﻟﻤﺰﻳﺪ