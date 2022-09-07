خلي بالك| هذه الآلام تدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم

إن وجود الكوليسترول في الجسم لا يشير إلى وجود خطر، في الواقع هناك حاجة إلى بعض كمية الكوليسترول لبناء خلايا صحية ومع ذلك إذا خرج مستوى الكوليسترول عن السيطرة وزاد إلى ما بعد المعدل الطبيعي ، فقد يكون الأمر مقلقًا.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ويمثل ثلث أمراض القلب الإقفارية ، وهو أمر مقلق للغاية، يواصل الأطباء والخبراء الطبيون التأكيد على أهمية النظام الغذائي وممارسة الرياضة خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمراض المرتبطة بالقلب ، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم.

قد لا يظهر تراكم الكوليسترول "السيئ" في الشرايين من خلال الأعراض، ولن ينعكس من خلال المظهر الجسدي للشخص. ومع ذلك، مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، يمكن للمرء أن يطور ترسبات دهنية في الأوعية الدموية، مما قد يجعل من الصعب مرور ما يكفي من الدم عبر الشرايين وتدفقها. علاوة على ذلك، في بعض الأحيان، قد تتفكك هذه الترسبات وتشكل جلطة، والتي يمكن أن تؤدي بعد ذلك إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.



يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول غير المعالج إلى العديد من المشكلات، كما يمكن أن يسبب ترسبات دهنية، تُعرف أيضًا باسم البلاك، في جدران الشرايين وعلى جدارها، مما قد يؤدي إلى تضييق الشرايين، ومنع تدفق الدم إلى القلب وأجزاء أخرى من الجسم، هذه العملية تسمى تصلب الشرايين.

يمكن أن يؤدي تضيق الشرايين وانسدادها إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم، وخاصة الساقين، مما يتسبب في حالة تسمى مرض الشريان المحيطي، والتي يمكن أن تكون "مؤلمة" للغاية.

وفقًا لمايو كلينك ، يمكن أن يسبب مرض الشريان المحيطي (PAD) تقلصات "مؤلمة" في الوركين أو الفخذين أو عضلات الساق. في هذا ، لا تتلقى الساقين أو الذراعين ، عادة الساقين ، ما يكفي من تدفق الدم ، وفقًا للجسم السليم.

ومع ذلك ، يعد الاحتفاظ بعلامة تبويب لمستويات الكوليسترول أمرًا ضروريًا للغاية ، لأنه أحد الأسباب الأساسية لتصلب الشرايين ، والذي يؤدي بدوره إلى الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.

يشارك الجسم الصحي أن هذا النوع من الألم يمكن أن يتفاقم بسبب بعض الأنشطة مثل المشي أو صعود الدرج.. ومع ذلك ، قد تؤثر هذه الحالة على جودة حياتك وقد تعيق العديد من الأنشطة اليومية.

وفقًا لمايو كلينك ، بخلاف التشنجات المؤلمة في الوركين والفخذين وعضلات الساق ، هناك أعراض أخرى يمكن أن تشير إلى داء الشرايين المحيطية - المرتبطة بالقاتل الصامت. وتشمل هذه:

- خدر أو ضعف في الساق

- لا يوجد نبض أو ضعف في الساقين أو القدمين

- لمعان بشرة الساقين

- يتغير لون جلد الساقين

- تباطؤ نمو أظافر القدم

- تقرحات لا تلتئم في أصابع القدم أو القدمين أو الساقين

- ألم عند استخدام الذراعين ، مثل الوجع والتشنج عند الحياكة أو الكتابة أو القيام بمهام يدوية أخرى

- الضعف الجنسي لدى الرجال

- تساقط الشعر أو تباطؤ نمو الشعر على الساقين



كيف تقلل من خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول؟



يمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، من نمط الحياة غير الصحي إلى الحالات الطبية الأساسية ، يمكن أن تؤدي العديد من الأشياء إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الجسم.

يمكنك أيضًا تقليل المخاطر من خلال خيارات أسلوب حياة أفضل.

بدلاً من تناول الكثير من الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة ، انتقل إلى الخضار الخضراء والفواكه الصحية والمرطبة والحبوب الغنية بالألياف وما إلى ذلك.

تمرن بانتظام حتى لو كان ذلك يعني المشي لمدة نصف ساعة.

الإقلاع عن التدخين أو تقليل تناول الكحول علاوة على ذلك تأكد من الحفاظ على وزن صحي.

المصدر: timesofindia

