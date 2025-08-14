الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الصرف اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 تراجعًا جديدًا في عدد من البنوك، مواصلة مسار الانخفاض الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي.

ويعد هذا التراجع الأكبر منذ ما يقرب من عام، حيث هبط متوسط سعر الصرف من 51.80 جنيه في الربع الأول من العام إلى نحو 48.40 جنيه في أغسطس الجاري.

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك وفق آخر تحديثات مساء الخميس على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 48.25 جنيه للشراء، 48.35 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB: 48.26 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، 48.38 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 48.22 جنيه للشراء، 48.32 جنيه للبيع

سر تراجع سعر الدولار في البنوك

يرجع هذا التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه إلى عدة عوامل اقتصادية أبرزها زيادة المعروض من النقد الأجنبي ، وارتفاع التدفقات الدولارية من مصادر مختلفة، إضافة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الداخلية.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 لتصل إلى 17.1 مليار دولار، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي.

الاحتياطيات الدولية ترتفع

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.03 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، مقابل 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، ما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية واستقرار سوق الصرف.

الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي نحو 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ14.710 مليار دولار بنهاية مايو السابق.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية ما يعادل 4.147 تريليون جنيه، في حين سجلت الالتزامات ما يعادل 3.405 تريليون جنيه.

الودائع المحلية ترتفع

ارتفع حجم الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في مصر إلى 8.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ8.432 تريليون جنيه في الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 167.761 مليار جنيه، وهو ما يعكس استمرار نمو السيولة المحلية داخل الجهاز المصرفي.

توقعات سعر الدولار

يرى محللون أن استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي، خاصة من السياحة، الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، قد يساهم في مزيد من الضغط الهبوطي على سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة المقبلة.