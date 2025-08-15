أحمد فتحي: هدف محمد شحاتة في سيراميكا كنت هموت وأجيب زيه

أشاد أحمد فتحي، لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، بمستوى محمد شحاتة، لاعب وسط نادي الزمالك، مؤكدًا أن أداءه تطور بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة.

وقال فتحي، خلال تصريحاته في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت": "محمد شحاتة لاعب كويس أوي، أنا في الأول كنت بقول إنه لاعب عادي، لكن مستواه تغيّر كثيرًا عن السنة اللي فاتت".

وأضاف:"الجون اللي سجله محمد شحاتة في مباراة سيراميكا كليوباترا كنت هموت وأجيب زيه، لأنه يتميز بالتسديد من خارج منطقة الجزاء، ويجري كثيرًا في الملعب، ويحتاج فقط إلى الاستمرار في الجهد".