مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه

الشاب أشرف أبو حاكم عريس الجنة الذى وافته المنية أثناء حفل زفافه فى مدينة كوم أمبو شمال أسوان ، وقد ظهرت تفاصيل جديدة فى حياته يرويها المقربين من أهله .

فقد أشار أبن عم عريس أسوان ، " صابر عطا " حيث أشار إلى أن أشرف أبو حاكم الذى نحتسبه عند الله " عريس الجنة " عمره 46 عاماً ، وهو كان يعمل نقاش ، وهو يعتبر وحيد ، وليس لديه أخوات شباب ، ولديه 3 أخوات بنات ، وتقدم للخطوبة بعروسته منذ حوالى شهر ونصف ، وأنه فرحان فرحان كبير ، لأنه سيتزوج ، ليحقق فرحة عمره بهذا الزواج .

وقال بأنه كعادة أى عريس قبل حفل زفافه يكون متعب ولديه أرق من مجهود التجهيزات ، وفى نفس الوقت كان لديه حرص واضح لإعطاء كل ذى حق حقه حيث قام ببيع البيت الكبير الخاص بأسرته ، وقام بتوزيع الميراث الذى تمثل فيما جمعه من حقه من عائلته بالأقصر وهى مبالغ بسيطة ، وأيضاً ثمن البيت على عمته ، و 2 من أخواته البنات توفاهم الله ، وأخوته الثالثة أعطى لها حقها ، وما تبقى له من حقه قام باستثماره فى إيجار شقة ، وتجهيزها بالمتطلبات الخاصة بالعفش وخلافه لإتمام الزواج .

عريس الجنة

وأضاف بأن أبن عمه أشرف مشهود له بالأمانة والخلق الطيب ، ورغم أنه كان وحيداً إلا أنه لم يكن منطوياً ، بل كان إجتماعى لأبعد الحدود من الدرجة الأولى ، وأشرف كان ودود جداً ، ويسأل على الصغير والكبير ، وكان من الممكن أن يستمر فى واجب العزاء 3 أيام ، ليقوم بالواجب ، فهو بالأصح " صاحب واجب " .

وتابع بأن كل هذا الود والمحبة لغيره ظهرت فى يوم حفل زفافه ، وفى لحظة تشيع جثمانه الطاهرة حيث كان مشهد مهيب شارك فيه المئات والألاف لتوديعه إلى مثواه الأخير ، وكان محب لآل البيت والأشراف الأدارسة ، ويحافظ على الصلوات ، ولذا فالجميع تعاطف معنا فى داخل وخارج مصر على وافته بمجرد أن تم نشر فيديو ليلة الزفاف ، وسقوطه على الأرض .

وأكمل بأنه بالنسبة لعروسته ، فقد كانت فى العناية المركزة ، وخرجت منذ يومين ، ولكنها فى حالة صدمة كبرى لما حدث لفقدان زوجها فى ليلة زفافهم ، وسط ذهول الجميع لهذا الحدث الصادم والصعب علينا جميعاً .

وقال " صابر عطا " بأن أبن عمه " أشرف أبو حاكم " حدث بينهم موقف من قبل اختلاف فى وجهات النظر ، فأصر على أن يبادر بمصالحتى ، وأختار أن يتم ذلك داخل المسجد ، فرحم الله أشرف وأدخله فسيح جناته ، ونحسبه عند الله " عريس الجنة ".