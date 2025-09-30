قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور عن مباراة القمة: شحات الغرام غير النظام
أنواع الشهداء في الإسلام وكيفية تغسيلهم.. دار الإفتاء تجيب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-9-2025
أكاذيب إخوانية عن احتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج سيدات وأطفالا.. وهذه عقوبة الشائعات
وزير الاتصالات: مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين
شعث: نتنياهو يسعى لتحقيق نصر شخصي ولا يسعى نحو السلام الحقيقي
لميس الحديدي لزوجها عمرو أديب: قلبي يقطر دماً
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
قطر: نتنياهو اعتذر رسميا عن قصف الدوحة وتعهد بعدم استهداف الدولة في المستقبل
مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه
شهيرة تواسي عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: صحتك أهم من الكورة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 30-9-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مات وهو بيرقص مع عروسته.. تفاصيل جديدة فى وفاة عريس أسوان أثناء زفافه

الشاب أشرف أبو حاكم عريس الجنة الذى وافته المنية أثناء حفل زفافه فى مدينة كوم أمبو شمال أسوان ، وقد ظهرت تفاصيل جديدة فى حياته يرويها المقربين من أهله .

فقد أشار أبن عم عريس أسوان ، " صابر عطا " حيث أشار إلى أن أشرف أبو حاكم الذى نحتسبه عند الله " عريس الجنة " عمره 46 عاماً ، وهو كان يعمل نقاش ، وهو يعتبر وحيد ، وليس لديه أخوات شباب ، ولديه 3 أخوات بنات ، وتقدم للخطوبة بعروسته منذ حوالى شهر ونصف ، وأنه فرحان فرحان كبير ، لأنه سيتزوج ، ليحقق فرحة عمره بهذا الزواج .

وقال بأنه كعادة أى عريس قبل حفل زفافه يكون متعب ولديه أرق من مجهود التجهيزات ، وفى نفس الوقت كان لديه حرص واضح لإعطاء كل ذى حق حقه حيث قام ببيع البيت الكبير الخاص بأسرته ، وقام بتوزيع الميراث الذى تمثل فيما جمعه من حقه من عائلته بالأقصر وهى مبالغ بسيطة ، وأيضاً ثمن البيت على عمته ، و 2 من أخواته البنات توفاهم الله ، وأخوته الثالثة أعطى لها حقها ، وما تبقى له من حقه قام باستثماره فى إيجار شقة ، وتجهيزها بالمتطلبات الخاصة بالعفش وخلافه لإتمام الزواج .

وأضاف بأن أبن عمه أشرف مشهود له بالأمانة والخلق الطيب ، ورغم أنه كان وحيداً إلا أنه لم يكن منطوياً ، بل كان إجتماعى لأبعد الحدود من الدرجة الأولى ،  وأشرف كان ودود جداً ، ويسأل على الصغير والكبير ، وكان من الممكن أن يستمر فى واجب العزاء 3 أيام ، ليقوم بالواجب ، فهو بالأصح " صاحب واجب " .

وتابع بأن كل هذا الود والمحبة لغيره ظهرت فى يوم حفل زفافه ، وفى لحظة تشيع جثمانه الطاهرة حيث كان مشهد مهيب شارك فيه المئات والألاف لتوديعه إلى مثواه الأخير ، وكان محب لآل البيت والأشراف الأدارسة ، ويحافظ على الصلوات ، ولذا فالجميع تعاطف معنا فى داخل وخارج مصر على وافته بمجرد أن تم نشر فيديو ليلة الزفاف ، وسقوطه على الأرض .

وأكمل بأنه بالنسبة لعروسته ، فقد كانت فى العناية المركزة ، وخرجت منذ يومين ، ولكنها فى حالة صدمة كبرى لما حدث لفقدان زوجها فى ليلة زفافهم ، وسط ذهول الجميع لهذا الحدث الصادم والصعب علينا جميعاً .

وقال " صابر عطا " بأن أبن عمه " أشرف أبو حاكم " حدث بينهم موقف من قبل اختلاف فى وجهات النظر ، فأصر على أن يبادر بمصالحتى  ، وأختار أن يتم ذلك داخل المسجد ، فرحم الله أشرف وأدخله فسيح جناته ، ونحسبه عند الله " عريس الجنة ".

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

امام عاشور

الأهلي بمن حضر .. إمام عاشور يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي بعد الفوز على الزمالك

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

مجلس النواب

نواب: التعاون المصري الإماراتي في الطيران نقلة نوعية نحو اقتصاد رقمي وصناعات ذكية

النائب ايهاب رمزي

إيهاب رمزي يكشف لصدى البلد تفاصيل مقترحه الجديد بشأن تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية

قانون الطفل

كيف يحمي قانون الطفل المولودين بالخارج؟ ضوابط التسجيل وشروط التبليغ

شاهد نيسان باترول نيسمو 2026 في السعودية

باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026
باترول نيسمو موديل 2026

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

استيراد السيارات
استيراد السيارات
استيراد السيارات

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك
فوائد التفاح اليومية لجسمك

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

