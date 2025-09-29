قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اجتماع لوزير الشؤون النيابية ومحافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ، رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالى وتعلية سد أسوان، اجتماعًا، باللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة .

وأكد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي  المنشأة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 فى متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذ للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التى ألزمت الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون .

واستعرض اللواء الدكتور محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات لمستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من تلقي طلبات التعويض، وتلقيها طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها خلال هاتيْن المرحلتيْن من خلال الإدارات التابعة للمحافظة لتعويضهم وفقأ لرغباتهم .

لقاء

حيث بلغت نسبة الذين تم صرف التعويضات لهم 89 % من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتيْن الأولى والثانية بإجمالي (4057) مستحقًا للتعويض حتى 25/9/2025 .

كما ناقش الحضور السبل المثلى للمضي قدما في أعمال اللجنة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص كافلة ملفات المستحقين للوقوف على العوائق الفردية التي تخص كل ملف على حدة، وتنويع سبل تقديم طلبات التعويض، وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تيسير حصول المستحقين على التعويضات وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تعوق انتفاعهم بها، وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

