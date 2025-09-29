قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حالة الطقس في أسوان اليوم الإثنين 29-9-2025

حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان، اليوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، طقسًا مستقرًا ومشمسًا. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار في التحسن النسبي للأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع تدريجيًا خلال النهار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة الرطبة ليلاً، ويظل معتدلاً في آخر الليل.

وتختلف طبيعة الطقس في أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب عن باقي المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة مع وجود نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

طقس أسوان

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب، يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، ويكون ذلك محسوسًا بشكل أكبر في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للمزارع، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 33 درجة، والصغرى 24 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 36 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 21% والرياح 10كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 36 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 20% والرياح 8كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ33 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 35% والرياح 14كم/ س.

