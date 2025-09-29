قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة فنان الرسوم المتحركة أحمد الضوي
مباراة الأهلي والزمالك .. أستاذ شريعة يوضح حكم تأجيل الصلاة حتى انتهاء اللقاء
خطة محكمة لتأمين مباراة القمة.. والأمن يحدد محظورات دخول استاد القاهرة
مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال أخلى الأطراف الشمالية في حي النصر بغزة
عمال الموانئ في إيطاليا يهددون بفرض حظر كامل على التجارة مع إسرائيل
"أزمة رقائق أيرلندا" تتسبب في هبوط حاد لصادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي
الكرملين: نراقب الإمدادات المحتملة لصواريخ توماهوك الأمريكية طويلة المدى لأوكرانيا
مقتل شخص وفقدان 12 آخرين جراء الإعصار "بوالوي" في فيتنام
فرصة للمغتربين .. خطوات الحصول على وحدة سكنية من «منصة مصر العقارية»
بينهم بوجبا وسام مرسي.. 48 رياضيا يطالبون بطرد إسرائيل من البطولات الأوروبية
حركة فتح: نتنياهو يواصل سياسة المراوغة لتحقيق مصالحه الشخصية
5 فتيات ورجلان.. الداخلية تداهم ناديًا للأعمال المنافية للآداب بالتجمع
محافظات

محافظ أسوان يتابع التدخل السريع والتفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان ، بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية من المحافظ للجهود الجارية من الجهات المختلفة من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .

حيث أكد سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو، أنه يتم بشكل يومى أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة المختلفة ، وخاصة أمام المدارس من خلال عدد 2 وردية على مدار اليوم .

فيما أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، بأن المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور هى محطة لا تزيد مساحتها عن 300 م2 ، وتقع بمسافة آمنة من مستشفى كوم أمبو المركزى مما لا يتسبب فى أى تلوث بيئى ، ويتم التصدى أولاً بأول لبعض النباشين الذين يقومون أحياناً بإشعال النيران فى المخلفات ، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان مخطط نقل المحطة الوسيطة لموقع خارج المدينة بعد قيام المحافظة بشراء قطعة أرض لتخصيصها لهذا الغرض .

جهود متنوعة 

ولفت المحافظ، إلى أن المحطة تستخدم فقط لتحويل القمامة والمخلفات من العربات الصغيرة إلى العربات الكبيرة لنقلها إلى محطة عرب كيما ، والتى تقع على مسافة 7 كم من المدينة .

وفى السياق ذاته، أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، بتكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع والمناطق السكنية التى وردت منها بعض الشكاوى مثل شوارع الغازات وأبطال التحرير ، بالإضافة إلى مناطق السيل الجديد والسيل الريفى والحصايا والمحمودية والصداقة الجديدة ، مع دعمها بصناديق القمامة ، وهو الذى توازى معه تكثيف ورفع كفاءة الإنارة العامة ، وتركيب اللمبات الجديدة الموفرة للطاقة .

هذا ووسط حضور جماهيرى كبير واصلت محافظة أسوان فعالياتها الإحتفالية الثقافية والفنية والشبابية باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

