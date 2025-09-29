محافظ أسوان يتابع التدخل السريع والتفاعل مع المطالب والشكاوى الجماهيرية

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان ، بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية من المحافظ للجهود الجارية من الجهات المختلفة من أجل التدخل السريع لرفع المعاناة عن المواطنين ، والتفاعل الفورى مع المطالب والشكاوى الجماهيرية لوضع الحلول المطلوبة لها .

حيث أكد سيد سعدى رئيس مركز ومدينة دراو، أنه يتم بشكل يومى أعمال النظافة العامة بشوارع المدينة المختلفة ، وخاصة أمام المدارس من خلال عدد 2 وردية على مدار اليوم .

فيما أوضح طه حسين رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، بأن المحطة الوسيطة بمنطقة الكفور هى محطة لا تزيد مساحتها عن 300 م2 ، وتقع بمسافة آمنة من مستشفى كوم أمبو المركزى مما لا يتسبب فى أى تلوث بيئى ، ويتم التصدى أولاً بأول لبعض النباشين الذين يقومون أحياناً بإشعال النيران فى المخلفات ، وتنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان مخطط نقل المحطة الوسيطة لموقع خارج المدينة بعد قيام المحافظة بشراء قطعة أرض لتخصيصها لهذا الغرض .

جهود متنوعة

ولفت المحافظ، إلى أن المحطة تستخدم فقط لتحويل القمامة والمخلفات من العربات الصغيرة إلى العربات الكبيرة لنقلها إلى محطة عرب كيما ، والتى تقع على مسافة 7 كم من المدينة .

وفى السياق ذاته، أعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان ، بتكثيف أعمال النظافة العامة فى الشوارع والمناطق السكنية التى وردت منها بعض الشكاوى مثل شوارع الغازات وأبطال التحرير ، بالإضافة إلى مناطق السيل الجديد والسيل الريفى والحصايا والمحمودية والصداقة الجديدة ، مع دعمها بصناديق القمامة ، وهو الذى توازى معه تكثيف ورفع كفاءة الإنارة العامة ، وتركيب اللمبات الجديدة الموفرة للطاقة .

هذا ووسط حضور جماهيرى كبير واصلت محافظة أسوان فعالياتها الإحتفالية الثقافية والفنية والشبابية باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام هذا العام تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" .