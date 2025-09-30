قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برافو حسين.. تعليق عبدالرحمن مجدي على مباراة القمة

حسين الشحات
حسين الشحات
يارا أمين

علق الإعلامي عبدالرحمن مجدي، على فوز الأهلي اليوم على الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، مشيدًا بأداء لاعب الأهلي حسين الشحات.

وكتب عبدالرحمن مجدي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فوز أهلاوي مستحق بالطول والعرض.. الأهلي قدم كل شيء للفوز لاعبين و إدارة فنية.. الزمالك كأنه مكانش مصدق انه متقدم ومستني الأهلي يتعادل ويتقدم وقد كان .. لكن إجمالا مباراة ممتعة بصراحة”.

وتابع: “حسين الشحات .. صفقات جت بملايين عقود كبيرة دوشة جامدة حسين هايمشي حسين مش هايلعب .. صمت ثم فعل .. برافو حسين”.

حصد حسين الشحات جائزة رجل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصد الشحات الجائزة بعد نجاحه في تغيير سير المباراة بتسجيل هدف وتسببه في ركلة جزاء للنادي الأهلي نجح تريزيجيه في ترجمتها لهدف الفوز بالمباراة.

فوز الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ  بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء.

