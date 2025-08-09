خالد الغندور : هدف محمد شحاته سيدخل ضمن اختيارات جائزة بوشكاش

أشاد الإعلامي خالد الغندور بهدف محمد شحاته نجم الزمالك في مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال خالد الغندور :"اعتقد ان هدف محمد شحاته سيدخل من ضمن اختيارات جائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم".



ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز .



وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز ، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.